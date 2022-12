Lavori sulla Bari-Bitritto, Decaro: "Linea ferroviaria pronta per l'estate 2023"

"I lavori procedono spediti e dovrebbero terminare per l'estate del 2023, sarà attivata questa linea che collegherà Bitritto con Bari, con diverse fermate lungo il percorso". Sone queste le parole del sindaco di Bari, Antonio Decaro, affidate ad un video post su facebook in cui il primo cittadino ha mostrato il sopralluogo sui nuovi binari dell'infrastruttura che attende il compimento da molto tempo. L'attesa per la realizzazione dell'opera dura dal 1988:intoppi, lentezze burocratiche e complicazioni tecniche hanno contribuito al rallentamento dei lavori.

Durante il test della nuova linea ferroviaria, Decaro ha lanciato un appello: "Vorremmo chiedere a Ferrovie dello Stato l'ulteriore fermata Stadio, che era stata progettata ma non era oggetto dei lavori, per arrivare direttamente al campo da Bari".

"Nel 2023 - ha sottolineato ironicamente il primo cittadino barese - avrò la possibilità di raggiungere il sindaco di Bitritto direttamente con il treno".