Nuova opera monografica dell’avvocato Paolo Iannone: il compendio del diritto sanitario

L’idea dell’Autore e della Casa Editrice è di consegnare un compendio di agevole consultazione anche per i non giuristi. Come sempre l’avvocato Paolo Iannone, con coraggio, disquisisce in maniera eccellente sull’argomento ponendo casi pratici di medicina affrontando, però, la materia a tutto campo abbracciando ogni sottosettore del Diritto Sanitario in Italia. Un compendio completo che si propone per essere anche destinato precipuamente alla didattica, vista la costante ambizione dell’Autore, presente in tutte le sue opere scientifiche, di voler delineare nella sua estenuante e maniacale completezza e sinteticità ogni singolo aspetto della materia giuridica. La carica di novità aumenta man mano che si procede nella lettura dell’opera monografica, con mirati riferimenti alle singole branche specialistiche in ambito sanitario. Nulla viene lasciato al caso agli occhi attenti dell’avvocato Paolo Iannone, con un sguardo rivolto al futuro sulla possibile evoluzione normativa e giurisprudenziale della responsabilità sanitaria, pur non perdendo di vista l’attuale realtà giuridica dell’ordinamento italiano. Insomma, si tratta di un testo importante edito dal Centro Studi Diritto Avanzato che si posa nel firmamento della nostra cultura giuridica e medica italiana.