Partiti i lavori per l'allungamento della pista ciclabile in via Buozzi: previsto un percorso 'light' di un chilometro

Il nuovo tratto di pista ciclabile, lungo circa 1 chilometro e 100 metri (fino a poco prima del ponte sul canale Lamasinata), sarà realizzato con la sola segnaletica orizzontale, in modalità light, con due corsie monodirezionali di 2 metri di larghezza sui due lati della strada, in adiacenza alle due corsie a disposizione del transito veicolare che diventeranno di 3,75 metri l’uno. Sarà esteso il percorso dedicato alle bici su via Bruno Buozzi, a Bari: a seguito del rifacimento del manto stradale, effettuato nell’ambito dei lavori di manutenzione straordinaria del programma 'Strada per Strada' finanziato dalla Regione Puglia, e in vista dell’imminente realizzazione della relativa nuova segnaletica orizzontale, sarà eseguita una pista che estenderà l’itinerario ciclabile esistente sulla strada (oggi circoscritto al solo tratto tra le rotatorie in corrispondenza di viale Europa e via Glomerelli) fino al Villaggio del Lavoratore.

Negli ultimi 300 metri di via Bruno Buozzi, che conducono all’incrocio semaforizzato del Villaggio del Lavoratore, sarà comunque consentita la circolazione ciclabile in promiscuità con le auto che dovranno rispettare il limite di velocità di 30 chilometri all'ora. La limitazione è applicata anche in considerazione della limitata larghezza del tratto stradale, limitata a soli 8 metri a causa di un vecchio ponte che scavalca il canale Lamasinata. Il limite di 30 chilometri all'ora, già in vigore nel tratto di via Buozzi tra viale Europa e via Glomerelli, sarà esteso fino al Villaggio del Lavoratore, per uno sviluppo complessivo dell’itinerario ciclabile di oltre 1,8 chilometri.

"La larghezza delle nuove piste ciclabili monodirezionali sarà di 2 metri, ad eccezione di un breve tratto di circa 20-30 metri in cui si ridurrà a 1,15 metri, dimensioni comunque contemplate dall’attuale normativa che prevede una larghezza minima di 1,5 metri con possibilità di scendere a minimo 1 metro per brevi tratti - ha commentato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - Già dalla scorsa notte abbiamo avviato le lavorazioni di tracciamento degli attraversamenti pedonali e la realizzazione della segnaletica prevista si protrarrà per alcuni giorni. Verosimilmente nel giro di una settimana i lavori dovrebbero terminare con l’installazione anche della segnaletica verticale, che indicherà la velocità massima delle auto a 30 km/h a tutela della sicurezza dei ciclisti. Sull’asfalto saranno anche disegnati degli speciali pittogrammi colorati che indicheranno in modo ben visibile il nuovo limite di velocità in modo da facilitarne il rispetto".