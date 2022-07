Laboratori all'avanguardia per tutelare l'ambiente: Tecnopolis ospita la nuova sede Arpa

Inaugurata stamattina a Valenzano la nuova sede del Dipartimento provinciale barese di Arpa Puglia, l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente. I nuovi uffici ed i laboratori saranno ospitati nel Parco Scientifico e Tecnologico di Tecnopolis.

La nuova struttura in provincia di Bari è articolata in 3 Uoc (Unità Operative Complesse), a loro volta suddivise in Uos (Unità Operative Semplici). L'Uoc 'Servizio Territoriale' si occupa di campionamenti ed ispezioni sugli impianti industriali, l'Uoc 'Servizio Laboratorio' effettua le analisi chimico biologiche sulle acque e sull'ambiente. L'Uoc 'Polo di specializzazione Alimenti' si dedica alle verifiche scientifiche sui prodotti commestibili.

Il 'Polo di Specializzazione Radiazione Ionizzanti' è stato dedicato alla memoria di Luigi Vitucci: il fisico, scomparso l'anno scorso, era responsabile di questa particolare Unità Operativa Semplice dal 2009.

“La nuova sede di Tecnopolis – ha detto Vito Bruno - rappresenta l’apice di questa opera di rinnovamento portata avanti dalla Direzione generale di Arpa Puglia, iniziata nel 2017 con la ristrutturazione dei locali del Polo Alimenti, nel 2018 con la realizzazione del laboratorio olfattometrico regionale, ed è proseguita con l’inaugurazione del Centro Regionale Mare nel 2019, con il potenziamento della sede Arpa di Taranto nel 2020, e nel 2021 con l’inaugurazione a Barletta della nuova sede del Dap della provincia di Barletta Andria Trani. Importante è stato lo sforzo tecnico ed amministrativo per far ripartire procedimenti amministrativi che nel tempo si erano creati e per realizzare uffici e laboratori all’avanguardia, idonei ad ospitare strumentazione di ultima generazione. È importante sottolineare che anche la visione più nitida, senza una adeguata organizzazione, può trasformarsi in una mera illusione. L’ambiente si tutela non con le dichiarazioni d’amore ma con nuovi laboratori, strumentazione all’avanguardia, capitale umano super specializzato, e tanto combustibile naturale chiamato passione”.