La nuova sede del Municipio 2 a Carrassi, lavori a buon punto: "Ritardi per arredi e finiture, sarà pronta dopo l'estate"

Dopo l'estate dovrebbe, salvo sorprese, avvenire il trasferimento degli uffici del Municipio 2 di Bari (che riunisce i quartieri di San Pasquale, Carrassi, Picone, Poggiofranco e Mungivacca) nella nuova sede ricavata dall'ex scuola 'Carlo Del Prete' di corso Benedetto Croce. A comunicarlo, nel corso del Consiglio comunale di ieri dedicato al Question Time, l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, interpellato sul tema attraverso un'interrogazione del consigliere Italo Carelli (M5S).

I lavori per la riqualificazione dell'ex plesso scolastico, infatti, sono praticamente a buon punto. A rallentare il tutto, spiega Galasso, ci hanno pensato "delle lungaggini di tempo legate agli arredi e alle finiture" degli ambienti destinati ad ospitare dipendenti e consiglieri. Un'attesa che però dovrebbe terminare tra non molte settimane, alla ripresa della vita politica del Municipio, attualmente dislocato in stradella del Caffè a Poggiofranco e ormai quasi pronto a trasferirsi in una sede, nel quartiere Carrassi, decisamente più vicina alle aree centrali di Bari.