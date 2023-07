Nuova social card per l'acquisto di generi e alimenti di prima necessità: quando e a chi verrà erogata

Si chiama "Dedicata a te" e prevede un bonus di 382 euro per l'acquisto di generi e alimenti di prima necessità, per circa un milione e trecentomila famiglie con Isee fino a 15 mila euro: è in arrivo la nuova social card, proposta dal governo e inserita nella manovra di Bilancio 2023. La card aiuterà le famiglie italiane a far fronte al caro spesa che ha svuotato i carrelli di molti italiani. Verrà erogata dagli uffici postali e dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della carta. Vediamo di cosa si tratta.

Il provvedimento consiste un aiuto una tantum destinato a chi ha un Isee fino a 15.000 euro annui e verrà erogato attraverso gli Uffici Postali. La misura era stata inserita nella legge di Bilancio 2023, grazie allo stanziamento di un fondo specifico di 500 milioni di euro. A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni contenenti le indicazioni ai beneficiari della carta, stimati inizialmente in oltre 1,4 milioni e ora, dopo le verifiche dell'Inps scesi a circa 1,3 milioni.

Inizialmente previsto per la fine di giugno, il termine è slittato, come comunicato da Inps il 26 giugno, perché "in base ad alcune segnalazioni pervenute dai Comuni, è emersa l'esigenza di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo da parte dei Comuni".

