La stazione di Bari centrale mostra il suo nuovo look. Decaro: "Più moderna e accogliente"

Questa mattina l'inaugurazione del nuovo fronte della stazione centrale in via Capruzzi. Il sindaco: "Sia di buon auspicio per Bari inaugurare questa struttura in un momento di grande ripresa"

La stazione di Bari centrale mostra il suo nuovo 'volto': è stato inaugurato questa mattina il nuovo fronte della stazione centrale, in via Capruzzi, sul lato opposto rispetto al fabbricato storico di piazza Moro.

"Dopo 157 anni dalla sua costruzione - commenta su Fb il sindaco Antonio Decaro - oggi la stazione di Bari centrale si mostra sotto una nuova veste, più moderna, più efficiente e più accogliente per le migliaia di persone che ogni giorno la attraversano. Spero sia di buon auspicio per Bari inaugurare questa nuova struttura in un momento di grande ripresa e riapertura per la città e per la Regione".

Il nuovo corpo di fabbrica della stazione, spiega Rfi, si sviluppa su tre livelli, per una superficie complessiva di oltre 3000 mq, si affaccia su via Capruzzi e diventa un secondo ampio e strutturato ingresso nella stazione. Le opere fin qui realizzate, che oltre al nuovo edificio includono i lavori di riqualificazione dei sottopassi, hanno comportato investimenti per 11,4 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri 6,9 milioni per il futuro Terminal Bus, vicino alla stazione, per un ammontare complessivo di 18,3 milioni di euro.