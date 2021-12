Nuove colonnine per la ricarica elettrica delle auto a Bari: in arrivo altre 42 postazioni 

Si amplia la rete delle colonnine per la ricerca elettrica delle auto a Bari. Alle 36 postazioni diffuse sul territorio, sostituite da poco con altre di ultima generazione (si tratta di colonnine “pole” da 22 kw con ricarica lenta, variabile da 45 minuti a 2 ore in base al tipo di veicolo), se ne aggiungeranno altre 42 attraverso un piano di potenziamento di punti di ricarica elettrica anche in aree urbane più periferiche.

Il programma nasce da una collaborazione tra il Comune di Bari ed Enel X attraverso l’accordo siglato nel 2011 per la realizzazione dell’iniziativa europea “Smart city”, finalizzata a creare le condizioni per avviare l’adozione di massa delle tecnologie in favore dell’efficienza energetica e promuovere lo sviluppo sostenibile della città di Bari.

Le 42 nuove postazioni saranno distinte in tre tipologie: altre 20 del tipo “pole”, 14 denominate “pump” con ricarica fast da 50 kw (variabile da 20 a 40 minuti in base al tipo di veicolo) e 8 denominate HPC con ricarica del tipo ultraveloce da 350 kw (variabile da 10 a 20 minuti in base al tipo di veicolo).

Di queste nuove postazioni, 6 sono state già collocate: due in viale Einaudi, due in via Cacudi (in prossimità del centro polifunzionale della Polizia) e altre due in viale De Laurentis. Le 8 colonnine ultraveloci, invece, saranno suddivise in due allocazioni ciascuna da 4 postazioni di ricarica, una ubicata in corrispondenza di via Aquilino, nei pressi del comando della Polizia locale, del palazzo della Regione Puglia e degli uffici ASL, l’altra in via Pietro Sette, dove è in corso un intervento di riqualificazione della strada e dell’area parcheggio ivi esistente, eseguito nell’ambito degli interventi di urbanizzazione primaria a carico di privati in base all’accordo di programma denominato Ined.

Le altre postazioni del tipo fast saranno installate in via Pappacena, in viale Ennio nei pressi del Policlinico e in piazza Massari (dove saranno trasferite le postazioni presenti in corso Vittorio Emanuele, ripristinando così l’andamento rettilineo della pista ciclabile).

Nuove postazioni del tipo pole saranno allocate in piazza Diaz, viale Del Turco (zona 167 di Palese), nel parcheggio di parco 2 Giugno, in corso Antonio De Tullio, in piazza Gramsci, lungomare Nazario Sauro, in largo Leopardi e in ulteriori posizioni in via di definizione.

“Con l’introduzione sul territorio delle nuove colonnine saranno complessivamente 78 le postazioni disponibili in città per la ricarica elettrica delle auto - commenta l’assessore alla Mobilità Giuseppe Galasso -. Nel rispetto del cronoprogramma, entro il primo semestre del nuovo anno stimiamo di poter contare sulla piena attività di tutti i nuovi punti di ricarica. In questo modo cerchiamo di dare un incentivo concreto all’impiego di mezzi sostenibili per gli spostamenti privati, dotando la nostra città di una rete funzionale ed efficace. Per quanto riguarda la scelta dei punti di ricarica abbiamo analizzato le aree della città con i maggiori flussi di traffico e di maggiore attrattività e interesse, sia centrali sia periferiche, per offrire anche alle migliaia di persone che hanno già fatto la scelta dell’auto elettrica o a coloro che contano di farlo, indipendentemente dal fatto che risiedano in città o meno, la possibilità di ricaricare le loro autovetture con facilità e rapidità”.