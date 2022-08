Nuovi incarichi e avvicendamenti nelle parrocchie dell'arcidiocesi di Bari-Bitonto: monsignor Satriano comunica le nomine

Nuove nomine nei vari incarichi pastorali e avvicendamenti nelle parrocchie di Bari e provincia. A comunicarli l'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, in occasione della solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria.

L'arcivescovo Satriano, che questa mattina sarà in visita al carcere di Bari, nella sua lettera rivolta alla comunità pastorale ha spiegato anche il percorso che ha portato alle nomine. "Stiamo attraversando un tempo non semplice. Presbiteri sempre più anziani e scarsità di vocazioni sono motivo di un serio ripensamento delle nostre parrocchie che già si ritrovano in gravi difficoltà. Come Chiesa, a breve, saremo chiamati a riflettere sulla ministerialità dei presbiteri e dei laici e sull’approntare nuove forme di corresponsabilità che, a partire dalla realtà, ci vedano pronti nell’accogliere le sfide ormai alle porte. Con questa consapevolezza ho affrontato un tempo di ascolto, entrando in relazione con il territorio ecclesiale e le persone interessate, cercando di leggere percorsi possibili per tutti. Sono edificato per la serietà con cui ogni presbitero ha condiviso il discernimento e grato per la fiducia dimostrata. In tutti ho riscontrato fede nel Signore, amore per le proprie comunità e generosità di cuore. Momenti come questo comportano sofferenza, sia per i presbiteri che per le comunità di riferimento. Dopo anni di cammino e di condivisione, anche il distaccarsi con le sue fatiche diviene segno di un amore reale e reciproco vissuto per le comunità e i singoli".

Il calendario degli avvicendamenti, ha reso noto la Diocesi, sarà concordato con i presbiteri coinvolti e comunicato nelle prossime settimane. Di seguito gli incarichi conferiti.

Don Gianni De Robertis, recentemente nominato Vicario episcopale per le Periferie, assume la responsabilità di amministratore della Parrocchia “Natività di Nostro Signore” in Bari, quartiere San Pio.

Don Nicola Laricchia, già parroco della Parrocchia “Immacolata” in Modugno, viene nominato parroco della Parrocchia “San Nicola di Bari” in Adelfia.

Don Giovanni Caporusso, già parroco della Parrocchia “Santa Maria del Soccorso” in Noicattaro, è nominato parroco della Parrocchia “Santa Maria La Porta” in Palo del Colle.

Don Biagio Lavarra, già parroco della Parrocchia “San Marco” in Bari, viene nominato parroco della Parrocchia “Santa Maria Veterana” in Triggiano.

Don Marino Cutrone, già parroco della Parrocchia “San Nicola” in Toritto, è nominato parroco della Parrocchia Cattedrale “Santa Maria Assunta” (Concattedrale) in Bitonto.

Don Maurizio Lieggi viene nominato parroco della Parrocchia “Ognissanti” in Valenzano.

Don Nicola Mastrandrea, già parroco della Parrocchia “Santa Maria del Carmine” in Sammichele di Bari, è nominato parroco della Parrocchia “San Nicola” in Toritto.

Don Felice Iacobellis, già parroco della Parrocchia “San Nicola di Bari” in Adelfia, viene nominato parroco della Parrocchia “San Marco” in Bari.

Don Domenico Pietanza, già parroco della Parrocchia “Santa Maria Annunziata” in Cellamare, viene nominato parroco della Parrocchia “Resurrezione” in Bari.

Don Paolo Candeloro, già parroco della Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” in Bitonto, viene nominato parroco della Parrocchia “Immacolata” in Modugno.

Don Francesco Necchia, già amministratore della Parrocchia “Santa Maria Veterana” in Triggiano, viene nominato parroco della Parrocchia “Santa Maria del Carmine” in Sammichele di Bari.

Don Alessandro Decimo D’Angelo, già vicario parrocchiale della Parrocchia “San Nicola” in Toritto, viene nominato amministratore della Parrocchia “Santa Maria Annunziata” in Cellamare.

Don Andrea Magistrale, già vicario parrocchiale della Parrocchia “San Michele Arcangelo” in Bitetto, viene nominato amministratore della Parrocchia “Sant’Andrea Apostolo” in Bitonto.

Don Francesco Spierto, già vicario parrocchiale della Parrocchia Santuario “Santi Medici Cosma e Damiano” in Bitonto, viene nominato amministratore della Parrocchia “Santa Caterina vergine e martire” in Bitonto.

Padre Raffaele Massari viene nominato amministratore della Parrocchia “Santa Maria del Soccorso” in Noicattaro, presso la quale era già collaboratore.