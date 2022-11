Cento nuovi alberi e arbusti nella pineta San Francesco: "Spazio sempre più bello e accogliente per i baresi"

Un nuovo tocco di verde per la pineta San Francesco a Bari, in attesa delle fioriture che porteranno altri colori. Cento tra nuovi alberi e arbusti sono stati piantumati questa mattina nel grande spazio pubblico del quartiere San Girolamo.

L'iniziativa è stata realizzata da Legambiente con Ernst & Young, in occasione della Giornata Nazionale dell’Albero del 21 novembre, istituita dal Ministero dell’Ambiente. L’evento rientra nell’ambito del progetto europeo Life Terra, cofinanziato dal programma Life della Commissione Europea e di cui Legambiente è l’unica referente in Italia, che ha l’obiettivo di mettere a dimora 9 milioni di alberi nelle città italiane entro il 2025.

“Legambiente Puglia è sempre in prima fila per sostenere e affiancare queste iniziative. L’opera di raccordo fra le istituzioni, le imprese e i cittadini ha l'unico obiettivo di rendere le nostre città più verdi e sostenibili. Anche la scelta dei luoghi e della tipologia degli arbusti e degli alberi è frutto della condivisione di un percorso più ampio di tutela della biodiversità. Ciò per cui oggi ci stiamo impegnando è l'eredità che lasciamo ai nostri figli”, ha dichiarato Daniela Salzedo, direttrice di Legambiente Puglia.

“Sono molto orgoglioso della collaborazione instaurata nell’ultimo anno tra EY e Legambiente che, grazie al progetto Life Terra, ci ha permesso di contribuire in maniera incisiva alla riqualificazione di numerose aree in tutta Italia: un’iniziativa che rientra nel quadro delle attività che in EY mettiamo in campo per costruire un mondo migliore per le nuove generazioni”, ha detto Massimo Antonelli, CEO di EY Italia e COO di EY Europe West.

Per il Comune ha preso parte all'iniziativa l'assessore all'Ambiente, Pietro Petruzzelli: "Ringrazio Legambiente e EY per aver scelto Bari come città in cui promuovere questo intervento di messa a dimora di alberi e arbusti. La scelta del Comune è ricaduta subito sulla Pineta di San Francesco perché è uno dei luoghi più belli e più frequentati della città. Qui tantissime persone, grandi e piccoli, trascorrono il tempo libero, fanno attività sportiva di sport o semplicemente una passeggiata. Ora la Pineta San Francesco sarà un luogo ancora più accogliente grazie al tocco di verde dato dagli alberi".