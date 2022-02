Nuovi alberi in via Bruno Buozzi, Decaro: "Parte di una riqualificazione più ampia, interventi anche sull'asfalto"

52 nuovi alberi per rendere più verde via Bruno Buozzi, ma anche altri interventi che trasformeranno la strada. E' il sindaco Decaro a mostrare, con delle immagini postate su Fb, l'arrivo degli alberelli, spiegando che le "piantumazioni fanno parte di un intervento di riqualificazione molto più ampio, del tratto stradale tra via Glomerelli e viale Europa, che prevede l’allargamento dei marciapiedi, la realizzazione di una pista ciclabile, della nuova illuminazione, oltre a due rotatorie che hanno una funzione di “traffic calming”, così da rendere la strada più sicura e il traffico più fluido".

Tra i lavori previsti, ha detto ancora Decaro, anche quelli sulla pavimentazione stradale: "Con i fondi della manutenzione stradale - ha detto il sindaco - sarà completato l'asfalto lungo tutta via Bruno Buozzi mentre proseguono I lavori su via Glomerelli".