Fari led 'scatenati' a suon di musica per accogliere il Bari in campo: pronto il nuovo 'show di luci' nel San Nicola

"In attesa di Bari Brescia, ci prepariamo per la prossima partita serale al San Nicola con nuovi giochi di luce e musica". Con queste parole l'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, ha commentato, tramite un post sulla sua pagina facebook, il nuovo spettacolo di luci creato attraverso i 268 fari led di ultima generazione installati durante la scorsa estate nello stadio del capoluogo pugliese. Il pirotecnico effetto dei led intermittenti accompagnerà l'ingresso dei giocatori del Bari nella prossima partita casalinga dei biancorossi.

La colonna sonora del gioco di luci è richiama un vecchio pezzo dance, attualmente in voga negli stadi perché utilizzato nei cori dei tifosi per inneggiare alla propria compagine. La scelta musicale del brano che lancia i tifosi biancorossi in un appassionato 'Bari is on fire', non convince completamente l'assessore che avrebbe preferito una canzone più 'energica' per caricare squadra ed ambiente: "Io avevo proposto un pezzo più rock", commenta Petruzzelli nel post.

Fra i commenti al post, c'è chi chiede all'assessore se ci sia la possibilità di vedere questi light show anche nel Palaflorio a Japigia, per le partite della 'Pallavolo Bari': Petruzzelli rassicura rispondendo che i giochi di luce sono già stati previsti anche per il palazzetto dello sport e saranno realizzati nei prossimi mesi.