Nuovi impianti d'illuminazione pubblica nel Municipio I di Bari: "Luci led a basso consumo"

"Con questo ultimo intervento, più dell’80% dell’illuminazione pubblica del Municipio sarà sostituita". Lo comunica il presidente del Municipio I di Bari, Lorenzo Leonetti, a proposito dei lavori di sostituzione dei corpi illuminanti con impianti led di ultima generazione.

"Questo intervento - ha spiegato Leonetti - si somma a quello iniziato alcuni anni fa in tante altre strade del nostro territorio, dando continuità al nostro percorso di rigenerazione della pubblica illuminazione, con l'obiettivo di dare maggior luce e sicurezza in tutte le strade della città e generando anche un vantaggio green legato alla riduzione dei consumi".

L'elenco delle strade compreso nel 'Progetto Smart 2023' comprende i lavori di completamento in corso Sonnino (da via Abbrescia a via Cardassi), Via Spalato, Via Dalmazia. Nel quartiere Madonnella gli altri interventi riguardano le vie Giandomenico Petroni, Abbrescia, Imbriani e Cardassi.

Nel quartiere San Giorgio è previsto l'intervento in via San Giorgio e il completamento in Lama San Giorgio.

A Torre a Mare i lavori di sostituzione dei corpi illuminanti interesseranno le vie Giglioli, Positano e Grotta Regina, oltre al completamento di via Martiri della Resistenza.

La sostituzione dell'illuminazione pubblica nel quartiere Japigia coinvolge via Loiacono, via Lorenzo Davanzo, via Archimede, via Guglielmo Appulo via Giorgio La Pira, via Aquilino, via Coppe di Bari, via Peucetia, via Suglia, via Troisi, via Daunia, via Caldarola, via Magna Grecia, via Aristosseno, via Pitagora, via Giustina Rocca e via Caduti Partigiani. Previsti i completamenti di Viale Japigia, via Oberdan, dei giardini San Francesco d'Assisi e Bersaglieri Battaglione Zara, oltre al parco Ecopoli (compresa la pista di pattinaggio).

I lavori nel quartiere Libertà riguardano corso Italia, da via Martiri d'Otranto a via Quintino Sella.