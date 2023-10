Biblioteca nazionale di Bari, ecco i nuovi orari di apertura: accessi in struttura da lunedì a venerdì

"È importante che la cittadinanza venga a conoscenza dei nuovi orari proprio per colmare quella cesura che si è venuta a creare negli anni scorsi, dopo la chiusura per covid e per carenza di personale", lo dichiara la direttrice della Biblioteca nazionale di Bari, Antonietta De Felice, comunicando il calendario di apertura al pubblico della struttura in via Pietro Oreste 45, in vigore dallo scorso 2 ottobre.

La Biblioteca nazionale Sagarriga Visconti Volpi è aperta da lunedì a giovedì dalle 8.15 alle 18.45, il venerdì dalle 8.15 alle 13.45.