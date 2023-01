Nuovi pontili di 'Pane e Pomodoro' e 'Torre Quetta', a marzo partono i lavori di installazione

"In questi giorni è stato aggiudicato l’accordo quadro che ci permetterà di sostituire i pontili delle spiagge pubbliche di Pane e Pomodoro e Torre Quetta per la prossima estate. Nei mesi passati gli uffici hanno verificato la possibilità di installare nuovi pontili che offrano a tutti un miglior accesso al mare, attraverso scalette meno ripide e più sicure, e garantiscano l’ingresso in acqua anche alle persone con disabilità". Con queste parole, affidate a un post sulla sua pagina facebook, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha annunciato la partenza dei lavori, nei due lidi, dal prossimo marzo.

Decaro ha pubblicato una foto che immortala una struttura già realizzata in altre città: il pontile sarà utilizzato come 'modello di progetto' per le spiagge baresi: "Stiamo studiando per adattarlo alle due spiagge cittadine - precisa il sindaco - Stiamo valutando anche l’utilizzo di materiali specifici che resistano all'aggressione dell’acqua salata e degli agenti atmosferici".

"I lavori cominceranno a partire dal mese di marzo - conclude il primo cittadino barese - Contemporaneamente si procederà con le manutenzioni ordinarie sulle spiagge per ripascimenti con sabbia e ciottoli e piccoli lavori sulle strutture".