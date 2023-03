Nuovo centro di Neuropsichiatria infantile a Monopoli, la partenza del cantiere slitta a maggio

Slitta ancora l'inizio dei lavori per il nuovo centro di Neuropsichiatria a Monopoli. "A seguito dell’ultima riunione della Commissione, la Asl di Bari si è impegnata a contrattualizzare entro il 2 maggio i lavori per la realizzazione del centro di neuropsichiatra di Monopoli - ha dichiarato il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione, Fabiano Amati - Purtroppo con un ritardo di tre mesi rispetto all’impegno assunto nella seduta della Commissione svoltasi il 12 dicembre 2022. Questo ulteriore ritardo si aggiunge ad altro precedente, di ulteriori tre mesi, per il ritardo nella progettazione definitiva, inizialmente prevista entro agosto 2022 e poi slittata al 28 novembre 2022".

La riunione della Commissione Bilancio dello scorso del 18 luglio scorso dovrebbe aver sbloccato l'iter procedurale: "Mi rendo conto della petulanza con cui conduciamo il nostro lavoro di verifica sull’andamento della spesa e quindi sulla realizzazione delle opere - ha dichiarato Amati - ma non possiamo fare altrimenti se l’intento è quello di restituire efficienza alla pubblica amministrazione". Il cronoprogramma dell'opera sarà aggiornato nella prossima seduta della Commissione regionale.