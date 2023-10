Nuovo Codice degli Appalti, il vice ministro Sisto: "Le imprese non sono più nemiche del Pubblico"

"Il nuovo codice dei contratti pubblici è rivoluzionario perché pone il tema della necessità di ridare fiducia a professionisti e imprese, superando la logica del pubblico 'buono' e del privato vessato da controlli e verifiche". Lo ha detto il vice ministro alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ieri mattina a Sannicandro di Bari, intervenendo in un seminario formativo sul Nuovo codice dei contratti Pubblici organizzato dagli ordini provinciali di Architetti e Ingegneri.

"Nel nuovo codice l’impresa non è più nemica del pubblico - ha rimarcato Sisto - ma portatrice di un interesse pubblico con il professionista a fare da garante".

Al centro dell’iniziativa le competenze, tema ormai irrinunciabile ed imprescindibile sia per la Pubblica Amministrazione e dunque per le stazioni appaltanti, sia per ingegneri e architetti per i quali si rendono necessarie conoscenze suppletive.

La parola d’ordine dunque è formazione. Percorsi formativi qualificati saranno necessari per la figura del Rup che diventa, con il Nuovo Codice, il 'Responsabile Unico del Progetto' con competenze specifiche, non solo tecniche, ma anche giuridiche e amministrative, manageriali, esperienziali.

Il seminario è stato anche l’occasione per il presidente dell’’Ordine degli Architetti Pppc della provincia di Bari Mimmo Mastronardi di lanciare al Governo una proposta di riesame delle funzioni degli Ordini professionali, ad oggi limitata alla formazione. "Sarebbe opportuno - ha detto Mastronardi - che gli ordini delle professioni tecniche in quanto enti pubblici potessero, tra le loro funzioni, avere anche quella di esprimere pareri preventivi alla Pubblica Amministrazione, in particolare sui corrispettivi professionali. Un tema 'aperto' lo ha definito il vice ministro Sisto che richiede tutti i dovutI approfondimenti per evitare il rischio di deresponsabilizzare la Pubblica Amministrazione. Il sasso è lanciato. Quello del riesame del ruolo degli ordini professionali è certamente una battaglia sulla quale gli Architetti non intendono arretrare".