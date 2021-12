Covid, le nuove misure del governo: mascherine anche all'aperto, stop a discoteche e feste in piazza, green pass ridotto

L'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca, lo stop alle feste in piazza e le discoteche chiuse fino al 31 gennaio, la riduzione della durata del green pass, il super green pass anche per le consumazioni al bancone nei bar.

Arriva la nuova 'stretta' del governo sulle misure anticovid, per cercare di frenare i contagi trainati dalla variante Omicron. Nel pomeriggio, il Consiglio dei ministri ha approvato all'unanimità il decreto legge con le nuove norme per le festività. Subito dopo la riunione, si è tenuta la conferenza stampa del ministro della Salute Roberto Speranza che ha spiegato i termini del nuovo provvedimento.

Come riporta Today.it, tra le misure adottate figurano: l'obbligo di mascherina all'aperto anche in zona bianca, l'uso della FFP2 negli stadi, mezzi di trasporti, cinema e teatri, il super green pass anche per poter consumare al bancone del bar, nonché per poter accedere a piscine, palestre, sale bingo, musei. E ancora, stop alle feste e ai concerti in piazza, sforbiciata alla durata del green pass, che passa da 9 a sei mesi (dal primo febbraio).

Di seguito, una sintesi delle misure che dovrebbero entrare nel decreto:

- Stop a feste ed eventi di piazza, chiuse discoteche e sale da ballo fino al 31 gennaio

- Super green pass anche per i servizi di ristorazione al banco (nei bar) fino alla fine dello stato di emergenza (31 marzo)

- Green pass rafforzato, dal 30 dicembre, anche per musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sale gioco

- Terza dose o tampone (se si hanno solo due dosi) per accedere a hospice e Rsa

- Obbligo di mascherine anche all'aperto

- Obbligo di mascherine Ffp2 fino alla fine dello stato di emergenza per cinema, teatri, palazzetti e mezzi di trasporto compresi bus e metrò

- Durata del green pass ridotta da 9 a sei mesi (dal primo febbraio)

- Possibilità di fare il booster anticipata da 5 a 4 mesi

- controlli rafforzati alle frontiere (test a campione sugli ingressi)

