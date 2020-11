Governo ed enti locali a confronto sul nuovo Dpcm, la proposta di Decaro: stop a centri commerciali nel weekend e a punti scommesse

Chiusura dei centri commerciali nei weekend - momento della settimana in cui si concentra maggiormente l'affluenza - e stop alle macchinette da gioco nelle tabaccherie e nei bar, che, con le sale bingo chiuse, diventano causa di assembramenti. Sarebbe stata questa la proposta - secondo quanto riportano agenzia di stampa - avanzata dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, in qualità di presidente Anci, nel corso della riunione che si è tenuta in mattinata con i rappresentanti degli enti locali e i ministri per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, e della Salute, Roberto Speranza.

In queste ore, il governo sta proseguendo il confronto con gli enti locali in vista del nuovo Dpcm, con una ulteriore stretta sulle misure anticovid, che dovrebbe arrivare già domani, lunedì 2 novembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Secondo quanto riporta l'Adnkronos, i sindaci avrebbero chiesto anche che siano i Comuni a gestire i fondi destinati al ristoro economico delle categorie in perdita, con misure chiare e risorse rapide e garantite per chi è costretto a fermarsi a causa dei provvedimenti anti-Covid, per scongiurare tensioni sociali.