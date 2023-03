Illuminazione pubblica al San Paolo, saranno montate nuove lampade led in alcune strade del quartiere

La giunta comunale di Bari ha approvato oggi il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione in via Puglia, via Barisano da Trani, via Violante e strada vicinale, al quartiere San Paolo. I nuovi corpi illuminanti, con lampade a led, consentiranno di distribuire la luce in modo più omogeneo e di conseguire un notevole risparmio energetico ed economico. L?importo complessivo dei lavori ammonta a 720.000 euro.

"Si tratta di un vecchio finanziamento regionale sulla nuova pubblica illuminazione al San Paolo, che è stato riadattato incrociando alcune strade con quelle interessate dal Piano periferie - ha commentato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - Infatti, le strade individuate sono arterie adiacenti a quelle oggetto dei lavori previsti dal Piano periferie che, in questo modo, vedrà quasi un?estensione del programma con l?integrazione di interventi sulla pubblica illuminazione nelle strade limitrofe, sprovviste di un impianto efficiente. Desidero ringraziare i tecnici comunali che hanno lavorato alla redazione del progetto".