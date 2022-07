Si accendono le luci al San Nicola: inaugurato il nuovo impianto d'illuminazione dello stadio

"Il nuovo impianto d'illuminazione dello stadio San Nicola è terminato: ci sono 268 corpi illuminanti a led, ogni corpo da 1500 watt, abbiamo circa 400mila watt con un risparmio energetico del 40% rispetto all'impianto precedente". Sono queste le parole d'esordio con cui il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha comunicato il termine dei lavori nella struttura sportiva barese. La presentazione del nuovo sistema d'illuminazione è stata affidata ad uno spettacolare video in notturna, pubblicato sulla pagina facebook del primo cittadino, in cui Decaro passeggia sul manto erboso del San Nicola completamente illuminato dai fari led di ultima generazione.

"È un impianto innovativo perché è stato studiato anche per le riprese televisive - spiega Decaro durante il video su facebook - In qualunque punto del campo si fermerà un giocatore, ci saranno tra 10 e 12 proiettori ad illuminarlo, in modo da evitare le zone d'ombra".

Il sindaco fa il punto sui lavori già terminati nel San Nicola e su quelli da ultimare nei prossimi giorni: "I tecnici del Comune stanno seguendo ogni giorno i lavori e le attività - sottolinea Decaro - Stanno per completare i seggiolini della curva nord, tutto è pronto per l'omologazione e per l'inizio del campionato di serie B. Nel mese di settembre, invece, saranno sostituiti i seggiolini della tribuna ovest ed inizieremo, già tra qualche giorno, a montare la prima copertura sperimentale. Le coperture degli spalti saranno sostituite nel mese di settembre".

La conclusione del video è dedicata al tifo biancorosso: "Lo stadio San Nicola è stato completamente riqualificato, è stata effettuata un'operazione di restyling. Adesso lo consegniamo alla società e speriamo che quest'anno vada tutto bene per la squadra", chiosa il sindaco, riferendosi alle sorti agonistiche dei ragazzi allenati da mister Mignani.

Presente alla serata di inaugurazione del nuovo impianto d'illuminazione del San Nicola, anche l'assessore allo Sport del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli che ha espresso tutta la sua soddisfazione per l'opera tramite un post sulla sua pagina facebook. "Eccoli i 268 corpi illuminanti a led che fanno risplendere il San Nicola. Poi ditemi voi se non è uno spettacolo", commenta Petruzzelli.