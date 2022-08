In funzione il nuovo impianto per i rifiuti organici a Bari, Decaro: "Potremo ridurre le tariffe e produrremo energia elettrica"

"Grazie a questo nuovo impianto pubblico, l'Amiu diventa autonoma nella gestione dei rifiuti della città di Bari e dell'area metropolitana. Possiamo gestire i nostri rifiuti, se stiamo attenti al conferimento possiamo ottenere anche vantaggi economici": con queste parole, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha presentato, stamattina nel complesso Amiu di viale Fuzio, la messa in funzione dell'impianto di trattamento dei rifiuti organici. Il sindaco ha spiegato i dettagli tecnici dell'impianto di compostaggio e produzione di biogas, tramite un video pubblicato sulla sua pagina facebook.

I camion della raccolta rifiuti entreranno direttamente nelle strutture Amiu, scaricando così il materiale organico all'interno dell'impianto, messo sotto pressione per evitare che si possano verficare fuoriuscite di sostanze. I rifiuti organici, successivamente, entreranno nel biodigestore anaerobico, primo impianto pubblico in Puglia per il trattamento dei rifiuti organici.

"Con questo impianto - ha dichiarato Decaro - otteniamo tre risultati fondamentali: abbassiamo le tariffe perché l'impianto è pubblico e non dobbiamo ricorrere alle aziende private, l'impianto è attaccato alla sede Amiu e quindi non abbiamo neanche costi di trasporto. Questo impianto può trattare 48mila tonnellate di organico all'anno, servirà per il Comune di Bari e per l'area metropolitana. Il secondo vantaggio riguarda la produzione del compost, che serve per l'agricoltura ed i giardini comunali. Venderemo il compost, è un vantaggio dal punto di vista economico per l'azienda Amiu e quindi per la città. Il terzo vantaggio è nella produzione di biogas ed energia elettrica: l'impianto è così autonomo dal punto di vista energetico, l'Amiu vende già la produzione in eccesso ad un'azienda che distribuisce energia elettrica".

Il sindaco analizza le possibili ricadute positive dell'economia circolare dei rifiuti e lancia un appello ai cittadini:"Continuiamo ad usare buste di plastica che non sono compostabili, dobbiamo stare attenti a fare la raccolta differenziata, se la facciamo bene possiamo trasformare in compost e biogas da rivendere".

Per monitorare la qualità dell'aria nella zona circostante l'impianto, sono stati posizionati due nasi elettronici che segnalano la presenza di odori sgradevoli. Il costo dell'opera, finanziata dalla Regione Puglia, è di 15 milioni di euro. L'Amiu ha partecipato alla spesa in qualità di società addetta alla gestione dell'impianto. "La proprietà dell'impianto è dell'Ager, il consorzio dei comuni pugliesi per il servizio di gestione dei rifiuti - ha precisato il sindaco Decaro - questo impianto è quindi pubblico. È una giornata importante per la gestione dei rifiuti nell'area metropolitana di Bari".