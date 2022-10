Rivoluzione lungomare Santo Spirito, si avvicina il bando: obiettivo lavori a inizio 2023, dureranno 12 mesi

Si avvicina il nuovo lungomare 'Cristoforo Colombo' di Santo Spirito, destinato a rivoluzionare il quartiere marinaro a nord di Bari con una riqualificazione che ne cambierà molto in termini di vivilibilità e viabilità.

Gli uffici comunali, dopo l'approvazione in Giunta, hanno approvato il progetto esecutivo dell'opera che prevede un quadro economico di circa 5 milioni di euro con fondi Pon Metro. Un passo fondamentale che precede l'indizione della gara per i lavori che dovrebbe essere bandita a breve. L'obiettivo di Palazzo di Città, spiega a Baritoday l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, è di chiudere il percorso al più presto "per poi far partire i lavori a inizio 2023. Teniamo conto - ha aggiunto - che abbiamo un cronoprogramma molto compresso e dobbiamo rendicontare tutto entro fine anno prossimo".

Gli interventi dovrebbero durare 12 mesi e cambieranno radicalmente l'attuale assetto del lungomare: "Abbiamo voluto dare un impronta forte di pedonalizzazione e greening - ha detto Galasso - . Ad esempio vi sarà anche una pista ciclabile strutturata che si collegherà a quella di Palese, non chè molto spazio per passeggiare. Manterremo comunque la carrabilità in emergenza". Il tratto interessato dai lavori va dalla Torre di Santo Spirito prospiciente il molo di Levante fino all’incrocio con via Udine. Il progetto comprende anche alcune traverse, tra cui via Settembrini, via Reggio,via De Maioribus e via Dandolo.

Saranno previsti elementi di pubblica illuminazione e arredo urbano con un design funzionale. Il nuovo lungomare vedrò anche più alberi ed aiuole, ma anche percorsi dedicati a non vedenti e ipovedenti. Vi sarò anche lo spostamento dei banchi per la vendita tradizionale del pesce: assieme alla pensilina saranno arretrati verso il mare.

Il nodo principale sarà, in ogni caso, quello riguardante la viabilità che rappresenterà una vera e propria rivoluzione per il quartiere. Al momento, infatti, si può ancora parcheggiare sul lungomare, seppur gli interventi di realizzazione della pista ciclabile light dei mesi scorsi ne abbiano ridotto posti e circolazione. Un antipasto di quello che poi accadrà a partire dai primi mesi del 2023. Un aspetto per il quale i residenti attendono di dialogare con il Comune per superare le criticità che, inevitabilmente, si presenteranno.