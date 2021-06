Attesa per il nuovo mercato di Japigia: ultimato il blocco servizi, il cantiere si concentra sulle aree esterne

Proseguono i cantieri per il nuovo mercato 'Santa Chiara' di Japigia: questa mattina si è svolto un nuovo sopralluogo con il sindaco Antonio Decaro, l'assessora cittadina allo Sviluppo Economico, Carla Palone e il presidente del Municipio 1, Lorenzo Leonetti.

Si tratta di "72 box - spiega Leonetti - provvisti di tutte le attenzioni tecnico-sanitarie e colorati per tipologia merceologica, renderanno agevole e dignitoso il lavoro di altrettanti esercenti, costretti per troppo tempo a lavorare per strada sotto il sole e la pioggia. Sono ultimati i lavori del blocco servizi: bagni accessibili a tutti, sala riunioni e box per la polizia locale. In questi giorni si lavora nelle aree esterne al mercato. Nuovi marciapiedi, nuovi posti auto e una piccola area giochi, andranno a definire i confini con via Peucetia, via Viterbo e via Aristosseno".

Per Leonetti il mercato "rappresenterà l’inizio di una riqualificazione della parte storica del quartiere Japigia. Sarà proposto dal Municipio 1, un progetto di riqualificazione di via Pitagora, una strada che per tantissimi anni ha ospitato il mercato giornaliero e che finalmente potrà abbandonare questo utilizzo" diventando "utile ai cittadini e al quartiere".