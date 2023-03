Nuovo ospedale fra Molfetta e Bisceglie, via libera della Regione al finanziamento dell'opera

La Giunta regionale ha sbloccato ieri i finanziamenti per il completamento per la realizzazione del nuovo ospedale del Nord Barese che sorgerà fra Molfetta e Bisceglie. La Regione finanzierà subito l?anticipo del 5% di competenza dell'Ente, pari a 14 milioni e 875 mila euro, per consentire l?avvio della progettazione degli interventi sia nel nuovo ospedale del Nord Barese che nel nosocomio 'San Cataldo' di Taranto.

Il costo complessivo per la realizzazione dell'ospedale fra Molfetta e Bisceglie sarà di 193 milioni di euro. "Diamo così la possibilità alle Asl competenti - spiega l?assessore alla Sanità Rocco Palese - di avviare subito le procedure di fornitura e di appalto con i fondi nazionali a disposizione. Dopo quasi 15 anni possiamo avviare i cantieri di un ospedale strategico sulla fascia costiera a Nord di Bari e tranquillizzare i cittadini di Taranto con il completamento del grande ospedale anche con funzioni universitarie che è in fase di avanzata realizzazione".