Contributi economici e servizi a sostegno dei caregiver, ecco il piano comunale per l'inclusione dei cittadini con disabilità

Saranno realizzati nuovi servizi pubblici e bandi comunali per finanziare attività del Terzo Settore. la giunta comunale ha approvato oggi 'Pia.Na', il Piano strategico di programmazione degli interventi e servizi realizzati e da realizzare in via sperimentale sul territorio comunale con l’obiettivo di promuovere sostegno, inclusione ed integrazione delle persone con disabilità. Il periodo di attuazione del programma è fissato nel prossimo triennio 2023-25. La giunta comunale ha approvato oggi il provvedimento.

"Ammonta a oltre 31 milioni di euro l'impegno economico che l'assessorato al Welfare ha programmato e scelto di mettere in campo per sostenere le politiche sociali rivolte ai minori e adulti con disabilità - commenta l'assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - attraverso il Piano strategico approvato oggi, elaborato a partire dalle istanze dei cittadini, dalle richieste e dai bisogni raccolti in questi anni dall’osservatorio sociale e dal confronto nell’ambito del tavolo per la disabilità. Tante le azioni a forte carattere innovativo previste, alcune delle quali già avviate nelle ultime settimane come nel caso della struttura del Dopo di noi inaugurata qualche giorno fa, cui si aggiungono i progetti di autonomia abitativa, i programmi socio-occupazionali, il sostegno alla sessualità delle persone con disabilità, il sostegno ai caregiver familiari, l’autonomia delle persone con disabilità anche attraverso l’impiego della domotica e dell’informatica. Un piano strategico che la prima volta viene elaborato e costruito per la città di Bari e che individua la visione complessiva finalizzata a rendere la nostra città e la nostra comunità il più possibile equa e inclusiva".

Il programma integrato rivolto al mondo della disabilità prevede aree e attività di intervento declinate in diverse linee di azione: Misure a sostegno della mobilità sociale e socio-sanitaria attraverso la concessione di contributi economici alla mobilità delle persone con disabilità, la predisposizione di nuovi accordi quadro o l’acquisto di voucher per il servizio di trasporto sociale (verso sedi prestabilite, verso sedi non prestabilite, verso strutture socio-riabilitative).

I progetti riguarderanno anche l'area socio-pedagogica-educativa con il potenziamento e ampliamento dell’offerta dei servizi di cura domiciliari, l'attuazione di misure di sostegno economico per favorire l’autonomia, la vita indipendente e la qualità della vita delle persone con disabilità, la revisione e integrazione della mappatura dei bisogni e delle risorse presenti sul territorio, l'accompagnamento sociale ed educativo attraverso forme di affido domiciliare, la realizzazione di spazi di ascolto per persone con disabilità vittime di violenza e potenziamento delle azioni di sostegno psicologico e legale, il potenziamento dei servizi di accoglienza in strutture residenziali socio-assistenziali e socio-sanitarie in favore dei cittadini con disabilità, l'ampliamento e potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare, la realizzazione del progetto 'Domotica e accessibilità delle abitazioni', le misure di sostegno ai cargiver e alle reti familiari, l'attuazione di programmi di sostegno all’affettività e alla sessualità, l'attuazione dei programmi Negozi gentili e Sostegno della quotidianità dei caregiver e delle reti familiari, l'attuazione di programmi di sostegno per il tempo libero e l'attuazione di programmi socio-occupazionali finalizzati a promuovere l’inclusione sociale e professionale dei cittadini con disabilità.