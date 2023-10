Il nuovo prefetto di Bari Francesco Russo si presenta alla città: "Affrontare problemi legati alla sicurezza"

"Far sentire la presenza sul territorio del prefetto è importante perché i cittadini devono saper riconoscere, anche fisicamente, le istituzioni che li rappresentano". Ad affermarlo è Francesco Russo, nuovo prefetto di Bari, presentatosi nel pomeriggio di lunedì 2 agosto alla città con una conferenza stampa negli uffici di piazza Libertà. Lo riporta l'Ansa.

Russo proviene dalla Prefettura di Salerno e sostituirà Antonia Bellomo, recentemente andata in pensione. "I rapporti con i sindaci - ha dichiarato - sono sempre stati al centro del mio impegno. Ho sempre cercato di dare loro un punto di riferimento certo per tutte le questioni. Dalla sicurezza al lavoro, problema sul quale porrò l'attenzione". Russo ha evidenziato che "non mi sono ignoti alcuni problemi di questa città e di questa provincia. In questi giorni inizieremo ad affrontare quelli legati alla sicurezza, che sono i principali in qualunque provincia. Lo faremo attraverso il confronto con le forze di polizia e con i sindaci. Il primo incontro del Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica mi servirà - ha aggiunto - per approfondire queste tematiche".