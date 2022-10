Borse di studio comunali per laureati e diplomati a Bari, approvato il nuovo regolamento per l'assegnazione

Le nuove norme sostituiranno le disposizioni che erano in vigore dagli anni '70 dello scorso secolo, ormai obsolete. Il Consiglio comunale ha approvato ieri, all’unanimità, il nuovo regolamento per il conferimento di borse di studio a ragazzi diplomati e laureati della città di Bari. Le borse di studio per ragazzi laureati ammontano a 1.546 euro ciascuno, mentre quelle per diplomati sono pari a 259 euro.

Il vecchio regolamento non teneva conto delle nuove disposizioni in materia ed aveva dei metodi di assegnazione del punteggio basati su calcoli dei redditi superati oltre a valutazioni scolastiche non più attinenti alla realtà studentesca dei nostri tempi.

In particolare, si è reso necessario provvedere all’aggiornamento della domanda di partecipazione al concorso che vedeva nella figura del sindaco, anziché nel direttore della ripartizione Politiche Educative, Giovanili e del Lavoro, il destinatario finale. L'antica impostazione presentava una concentrazione di funzioni in capo all’organo politico anche per le valutazioni della commissione giudicatrice, procedura in netto contrasto con il vigente assetto normativo che delinea una netta distinzione di ruoli, compiti e funzioni tra la componente politica e la parte amministrativa. Nel nuovo regolamento sono sostituti i modelli di dichiarazione e di attestazione dei redditi, ormai non più in vigore, con le autocertificazioni Isee ordinario, corrente e specifiche per l’Università. Sono state modificate anche le norme che danno diritto all’assegnazione del punteggio, in quanto quelle utilizzate finora non rispecchiavano in maniera completa gli aspetti da cui possa desumersi il merito e la condizione economica dei concorrenti.

È stato previsto inoltre l'accorpamento dei due testi dispositivi, per il conferimento di borse di studio per laureati (in qualsiasi corso di studio universitario) e per studenti (frequentanti le scuole secondarie di 2° grado), in unico regolamento suddiviso in capi ed articoli. Infine, il regolamento sancisce l’aumento delle borse di studio che, per i diplomati, passano da 50 a 65 e da 12 a 15 per i laureati.

"Avevamo l’urgenza di adeguare il procedimento alla normativa in vigore e, insieme, l’obiettivo di aumentare il numero delle borse di studio a disposizione dei ragazzi - ha dichiarato l’assessora alle Politiche educative e giovanili, Paola Romano - Grazie a una modifica approvata da tutti i consiglieri rispetto allo stanziamento economico previsto per quest’anno, potremo indire due avvisi per entrambe le categorie dei beneficiari".