Nuova delegazione anagrafe per il Municipio 4, attivi da domani gli sportelli nella sede ex Onpi a Carbonara

Apre la nuova delegazione Anagrafe al servizio del Municipio 4. A partire da domani, mercoledì 2 febbraio, saranno aperti al pubblico i nuovi sportelli ubicati nell'edificio dell'ex Onpi. in corso Alcide De Gasperi 515/ via Geremia d’Erasmo 3.

Presso la delegazione saranno attivi i servizi di rilascio, previa prenotazione, delle carte di identità elettroniche (due sportelli); rilascio, previa prenotazione, della certificazione anagrafica e di stato civile (uno sportello); dichiarazioni di morte (uno sportello).

I nuovi sportelli saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.30 e il martedì dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 17.30.

“Con l’avvio di questa delegazione - commenta l’assessore ai Servizi demografici, elettorali e statistici Eugenio Di Sciascio - diamo attuazione a uno dei nostri principali obiettivi, quello di avvicinare sempre più i servizi della pubblica amministrazione ai cittadini, in questo caso con l’apertura di una sede fisica decentrata nel territorio del Municipio IV. Dopo anni in cui abbiamo dovuto fare i conti con il blocco del turn over, fronteggiando un progressivo depauperamento dell’organico comunale, grazie all’assunzione di nuovo personale stiamo finalmente intervenendo nelle situazioni più critiche, come gli uffici demografici. Presso la sede ex Onpi da domani saranno attivi due nuovi sportelli per il rilascio delle CIE e altri due per il rilascio di pratiche e certificati”.