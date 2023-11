Nuovi alberi e attrezzi per il fitness: al via i lavori nel parco Giovanni Paolo II al San Paolo

Più alberi e arbusti, e una nuova area destinata al fitness. Hanno preso il via questa mattina i lavori per la rifunzionalizzazione e l’incremento del verde nel parco Giovanni Paolo II al quartiere San Paolo.

L’intervento, dell’importo di 75mila euro, rientra nell’ambito della più ampia azione sperimentale messa in campo dal Comune di Bari per l’incremento del verde urbano (greening e forestazione), il contenimento dei cambiamenti climatici e il contrasto dell’effetto isola di calore - finanziata nel complesso per 8 milioni di euro dal PON Metro.

Il Parco Giovanni Paolo II è il secondo della città per estensione. Al suo interno sono già presenti un’area pattinaggio con annesso campo da minibasket e un’area giochi, recentemente migliorata negli allestimenti e nei giochi.

Nell’ambito di questo cantiere sarà realizzata una nuova area destinata al fitness in una zona prossima all’ingresso sud dove gli spazi permettono di associare all’attività svolta con gli attrezzi anche l’attività aerobica: a tal fine, su una superficie in pavimentazione antitrauma di circa 120 mq, saranno installati una cyclette, un manual reel “avvolgi cavo”, un tai chi spinner per il movimento braccia, un complesso calistenico e una panchina munita di pedaliera. Inoltre, in una zona prossima alla pista di pattinaggio sarà inserito un tavolo da teqball, una disciplina che consente di affinare le propria tecnica nel gioco del calcio attraverso colpi calibrati che debbano rimbalzare su un tavolo di dimensioni prossime a quelle di un tavolo da ping pong.

Quanto all’azione di greening, sarà incrementato il numero degli alberi presenti, che vertono in buono stato, con l’intenzione di rimarcare il serbatoio ecologico e di biodiversità in un zona della città in cui risulta marcato il limite città-campagna: nel corso dei lavori saranno perciò messi a dimora esemplari di platani (Platanus acerifolia) e arbusti di alloro (Laurus Nobilis), mirto (Myrtus Communis), pitosforo (Pittosporum Tobira), rosmarino (Rosmarinus officinalis), buddleia (Buddeja spp.) e ligustro (Ligustrum).

Infine, per aumentare l’attrattività di questo spazio pubblico, saranno posizionati due tavoli in pietra con scacchiera

“Anche questo importante parco cittadino in uno dei quartieri più periferici della città - commenta l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso - sarà interessato da lavori di riqualificazione grazie ai quali aumenteremo il numero degli alberi e degli arbusti, rendendolo ancor più attrattivo specie nelle giornate calde d’estate dove la disponibilità di zone ombreggiate diventa una priorità negli spazi verdi. Nel contempo puntiamo ad attrarre anche nuove categorie di fruitori che, oltre a bambini e quanti già oggi vi si recano per trascorrere momenti di svago, potranno utilizzare le nuove attrezzature ginniche e calisteniche particolarmente apprezzate da giovani e meno giovani sportivi”.