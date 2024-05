Dalla volpe investita al falco ferito da una fucilata: gli animali soccorsi e curati tornano liberi nell'Oasi di Lama San Giorgio

Una volpe investita, uno sparviere colpito a un'ala da una fucilata. E ancora ricci, e uccelli come poiane e tordele, ritrovati feriti nei mesi scorsi nel Barese e in altre zone della Puglia, soccorsi e affidati alle cure dell'Osservatorio faunistico regionale di Bitetto. E oggi, finalmente, tornati nella natura. Si tratta infatti dei primi esemplari liberati questa mattina nell'Oasi Mirko Variato di Lama San Giorgio, nel territorio di Triggiano.

L'iniziativa rientra nelle attività promosse dal Centro di educazione ambientale dell'Oasi, ed è stata organizzata in collaborazione con l'associazione FareAmbiente-Movimento ecologista europeo di Bari, l'Osservatorio faunistico regionale e il Dipartimento di Patologia aviare dell'Università di Bari. All'appuntamento hanno partecipato anche, insieme ad alcune scolaresche del territorio, il commissario prefettizio, viceprefetto Giuseppina Ferri, rappresentanti della Polizia locale e dei Carabinieri Forestali.

"Questo è un ulteriore tassello alle azioni di salvaguardia che stiamo portando avanti - dice Luca Di Gioia, che da volontario appassionato di natura e ambiente ha dato vita alla realtà dell'Oasi - perché questi animali selvatici autoctoni potranno andare a ripopolare questa zona, purtroppo in alcuni casi fortemente antropizzata che però ha mostrato, con la presenza del lupo avvistato nei giorni scorsi, l'importanza di questa lama e delle lame in generale come corridoi faunistici". Pochi giorni, infatti, alcuni runner hanno avvistato e immortalato nell'area un esemplare di lupo: "Come spiegato da alcuni naturalisti, i lupi in lama ci sono e sono presenti fino a Sammichele. Sicuramente arrivati qui tramite la lama che si dimostra appunto un vero e proprio corridoio per la fauna". "Tutte le azioni che stiamo mettendo in essere, di sensibilizzazione, di pulizia, di conoscenza, unite a questo evento di oggi - prosegue Di Gioia - servono a far capire quanto sia importante preservare questo ecosistema, tutelare gli animali e il loro habitat, come cerchiamo di spiegare innanzitutto ai bambini".

A recuperare gli esemplari liberati oggi sono stati nei mesi scorsi i volontari di FareAmbiente, che con il loro Nucleo operativo recupero e tutela fauna selvatica sono diventati nel tempo una sorta di 'pronto intervento' nel soccorso degli animali selvatici. "Il nostro nucleo - racconta Nico Monno, presidente provinciale di Fare Ambiente, una lunga esperienza come guardia zoofila - è nato proprio dalla volontà di creare un gruppo specializzato e preparato nel recupero degli animali selvatici. La fauna selvatica e molto varia, e ciascun animale richiede un approccio diverso. Nella nostra azione, abbiamo come struttura di riferimento l'Osservatorio faunistico regionale, dove gli animali vengono presi in carico, curati e censiti, prima di essere liberati, e il dipartimento di Patologia aviare della facoltà di Veterinaria dell'Università di Bari". "In questi anni - prosegue ancora Monno - abbiamo effettuato tantissimi interventi. Riceviamo ogni giorno chiamate, segnalazioni. Di certo, in questi anni la sensibilità delle persone verso gli animali, anche selvatici, è cresciuta: tanti chiedono notizie degli esemplari anche dopo il loro recupero, per sapere come stanno, e questo è molto bello".