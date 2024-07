In Puglia proposta di legge per mantenere obbligo vaccinale sui minori: "Multe fino a 2500 euro"

E' stata presentata, in Consiglio regionale della Puglia, una proposta di legge per confermare l'obbligo vaccinale dei minori anche nel caso venga abrogata la norma nazionale prevista dal decreto Lorenzin. La proposta è a cura dei consiglieri regionali Fabiano Amati (Azione) e Paolo Campo (Partito Democratico).

"Se non ci sarà una legge statale scatterà la legge regionale - spiegano i due promotori -. E tutto ciò per assicurare alla salute i bambini pugliesi ed evitare, almeno per la Puglia, clamorosi ritorni al passato.”

"Al fine di preservare lo stato di salute dei minori e della collettività con cui vengono a contatto - si legge nella proposta - , costituisce requisito di accesso annuale alle scuole dell’infanzia e ai servizi educativi e ricreativi per l’infanzia e la prima infanzia, pubblici e privati, l’aver assolto agli obblighi vaccinali prescritti dalla normativa vigente, incluse le vaccinazioni raccomandate dal Piano nazionale prevenzione vaccinale vigente.

L’attestato di esonero dall’obbligo di vaccinazione, per accertati motivi di ordine medico, sarà rilasciato dal pediatra di libera scelta o dal medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Il mancato rispetto delle norme prevederà sanzioni da 250 a 2500 euro comminate dall’autorità sanitaria locale.