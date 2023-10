Occhi al cielo per l'eclissi durante la notte internazionale dell'osservazione della Luna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Osservatorio Astronomico Andromeda APS ha in programma un’imperdibile osservazione astronomica a Corato in occasione della “InOMN – International Observe the Moon Night (Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna)” che si terrà sabato 28 ottobre a partire dalle ore 19:00 presso la Villa Comunale in via Antonio Santelia Architetto a Corato (BA) con il patrocinio del Comune di Corato. La “Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna” è un appuntamento annuale di divulgazione scientifica di portata mondiale che ha l’obiettivo di promuovere l’osservazione, la conoscenza e la comprensione della Luna, sotto il patrocinio della divisione di scienze ed esplorazione planetarie della NASA. Recentemente, una foto dell’evento organizzato dall’Osservatorio Andromeda nel 2022 in villa comunale è stata selezionata dalla NASA per la promozione globale della Notte Internazionale del 2023. In villa comunale la serata comincerà alle ore 19:00 con un’introduzione a cura degli astrofili dell’associazione, in cui verranno descritte e spiegate nozioni e curiosità più rilevanti riguardo il nostro satellite naturale. Alle ore 20:00 ci si sposterà verso il telescopio per l’osservazione. La serata del 28 ottobre sarà inoltre interessata da una eclissi lunare parziale, un noto fenomeno astronomico che si verifica quando la Luna attraversa parzialmente l’ombra della Terra. Durante questo fenomeno, una parte della Luna appare oscurata, mentre il resto rimane visibile. Questo accade quando i tre corpi celesti – Terra, Luna e Sole – si allineano in modo tale che solo una frazione della Luna si trovi nell’ombra terrestre. L’eclissi parziale comincerà alle ore 20:01, vedrà raggiungere il suo picco massimo alle ore 22:14 e terminerà alle ore 00:26. Sarà possibile ammirarla facilmente con l’utilizzo della strumentazione messa a disposizione dall’Osservatorio Andromeda durante il corso della serata. L’iniziativa è rivolta a tutti, grandi e piccoli, e sarà totalmente gratuita.