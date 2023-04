La nave Ocean Viking attesa per la mattinata di domenica nel porto di Bari: a bordo 29 migranti soccorsi in mare

Giungerà, salvo ritardi, nella mattinata di domenica, nel porto di Bari, la nave Ocean Viking, con a bordo 29 migranti tratti in salvo mentre cercavano di attraversare il Mediterraneo per giungere in Europa. Lo afferma l'Ansa. L'orario di arrivo dell'imbarcazione dipenderà dalle condizioni meteo.

In base a quanto riferito sulla propria pagina Facebook dalla ong Sos Mediterranée Italia "l'imbarcazione in vetroresina su cui" i migranti "affrontavano il mare agitato" era in navigazione "da 5 giorni, alla deriva in zona Sar maltese".