Le partite della Coppa d'Africa proiettate all'Officina degli Esordi: "Un'occasione di socialità aperta a tutta la città"

Uno spazio dove potersi incontrare per assistere insieme alle partite della Coppa d'Africa, dagli ottavi alla finalissima. Perché "abitare la città è offrire spazi di socialità e convivialità per tutti coloro che ci vivono, nessuno escluso". Nasce da questa idea 'Africa in Libertà', l'iniziativa promossa a Bari da Manè - Impresa sociale e da Officina degli Esordi, che dal 27 gennaio all'11 febbraio ospiterà nei propri spazi le proiezioni gratuite dei match del torneo calcistico più importante del continente africano. Un'iniziativa "aperta a tutta la città", che parte dal calcio per diventare occasione di incontro, di condivisione, di conoscenza reciproca.

"Spesso quando si parla di popolazione migrante, e in questo caso di migranti africani - spiega a BariToday Antonio Spera, presidente di Manè, impresa sociale da tempo impegnata nel campo dell'innovazione sociale e tecnologica, della disabilità e dell'inclusione - ci si riferisce a queste persone solo in quanto destinatarie di servizi, beneficiarie di iniziative come quelle per l'inserimento lavorativo, l'acquisizione di competenze. Però queste sono persone che abitano la città, che ne fanno parte". "E noi, come Manè - prosegue Spera - abbiamo l'idea che sia l'ambiente a rendere incluse o escluse le persone, è l'ambiente quello che ti permette di dire di essere dentro o fuori l'abitare la città. Dipende da come progettiamo le cose: per questo abbiamo pensato a questa iniziativa per tutta la cittadinanza, in un posto completamente accessibile, divulgandola con locandine in quattro lingue diverse". La proiezione delle partite si trasforma così in opportunità per offrire uno spazio "da abitare", in cui ritrovarsi insieme, in un contesto dedicato allo svago e alla socialità, in un "tempo libero" che troppo spesso non viene considerato come parte integrante, e indispensabile, della vita di ciascuno.

"Sappiamo che non si tratta della nostra Nazionale e non ci aspettiamo che queste partite appassionino tutti, ma questo non significa non poter costruire attorno al calcio, che può diventare uno strumento potentissimo, un progetto capace di poter insieme anche cose che sono fortemente, e per fortuna, disomogenee. Per questo abbiamo richiamato il diritto all'abitare la città, che significa anche avere dei luoghi aperti, accessibili, fruibili, in cui poter essere contaminati e contaminarsi".

Accanto a Manè e Officina degli Esordi, 'Africa in Libertà' vede anche il coinvolgimento di Kenda Onlus, associazione attiva nel campo della cooperazione internazionale, che in una delle serate in programma presenterà il progetto 'Generazione mai nata', realizzato proprio in Costa d'avorio, Paese che ospita quest'anno la Coppa d'Africa. Partecipano all'iniziativa anche Amani Onlus, l'associazione Libera e Avanzi Popolo 2.0, che si occuperà del recupero e della redistribuzione delle eccedenze alimentari del catering in programma il 2 febbraio in collaborazione con Ethnic Cook di Ana Estrela. Previsto anche un momento musicale la sera dell'11 febbraio, giorno della finale, con un dj set a cura di Mimmo SuperBass.