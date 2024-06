Più di 2500 giovani atleti e 400 gare nei comuni baresi: chiusura in festa per l'Olimpiade Metropolitana

Si è svolta sul lungomare di Bari la cerimonia di chiusura della terza edizione dell' 'Olimpiade metropolitana', la kermesse dedicata ai giovanissimi atleti che ha visto, in una settimana, 2500 partecipanti e oltre 400 tornei disputati. La manifestazione, organizzata dalla Città Metropolitana, ha visto le gare svolgersi in numerosi comuni del territorio: tra questi anche Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Alberobello, Altamura, Bitetto, Bitonto, Capurso, Casamassima, Cassano delle Murge, Cellamare, Conversano, Giovinazzo, Gravina in Puglia, Modugno, Mola di Bari, Molfetta, Monopoli, Noci, Palo del Colle, Ruvo di Puglia, Rutigliano, Sannicandro di Bari, Terlizzi, Triggiano, Turi e Valenzano.

Gli atleti si sono cimentati nelle seguenti discipline sportive: calcio a5, calcio a9 basket F/M, calcio 9, volley F/M, tennis, pallamano, atletica leggera, ciclismo, tennis tavolo, nuoto, ginnastica ritmica, ginnastica artistica, taekwondo, pattinaggio, karate, triathlon, judo, pesistica, kick boxing, tiro con l’arco, danza sportiva, ju jitsu.

La chiusura della manifestazione si è svolta con una grande festa di sport e divertimento nonché una sfilata sul Lungomare di Bari di tutti i partecipanti, in parata dal Palazzo della Città Metropolitana fino a Largo Giannella. All'evento hanno preso parte anche gli sbandieratori e i timpanisti di Altilia Stupor Mundi di Altamura e le Majorettes della Murgia.