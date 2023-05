Sul podio delle Olimpiadi nazionali del Problem Solving: gli studenti della scuola 'Amedeo d'Aosta' conquistano il secondo posto

Hanno conquistato il podio delle finali nazionali delle Olimpiadi del Problem Solving, portando a casa una medaglia d'argento e un bagaglio ricco di nuove esperienze e soddisfazioni. Maria Rita Scalise, Antonio Kai Di Iaconi, Vito Dioguardi e Stefano Limoni sono i quattro studenti della scuola secondaria di primo grado 'Amedeo d'Aosta' di Bari, tra i vincitori dell'edizione 2023 della competizione, che si è conclusa il 29 e 30 aprile scorsi a Cesena.

Dopo aver superato le selezioni regionali, i quattro giovanissimi componenti della squadra 'Ipazia' (questo il nome scelto dagli alunni della 'Amedeo d'Aosta' per il loro team) hanno rappresentato la Puglia a livello nazionale nella categoria 'gare a squadre' riservata alle scuole secondarie di primo grado, piazzandosi al secondo posto. Come prevede la competizione, i ragazzi si sono cimentati nella risoluzione, in 90 minuti, di tredici quesiti di carattere multidisciplinare - dalla programmazione al coding, dalla matematica all'inglese, fino alla letteratura - dimostrando le proprie capacità e competenze nel 'risolvere problemi'. Le Ops, infatti, nascono come gare di informatica volte a "promuovere la diffusione del pensiero computazionale" tramite attività che si applicano alle diverse discipline scolastiche.

Il successo del team della scuola barese è frutto di un percorso cominciato mesi fa, come spiega la professoressa Anna Mustich, docente di matematica della 'Amedeo d'Aosta' e referente del progetto, con la collega Viviana Maiellaro: "Siamo partiti a novembre scorso con un Pon di matematica per la valorizzazione delle eccellenze. Ci sono state le gare all'interno dell'istituto, che hanno portato alla selezione di questa squadra, che ha poi superato le gare regionali accedendo alla fase nazionale". Per la scuola media 'Amedeo d'Aosta', che aveva già partecipato in passato alla competizione, si è trattato della prima volta tra i vincitori: "E' stata una grande gioia, non ci aspettavamo addirittura di salire sul podio - commenta la professoressa Mustich - I ragazzi hanno riportato davvero un buon punteggio". Un ottimo risultato, frutto anche di un efficace lavoro di squadra, che i ragazzi hanno affinato proprio durante la preparazione in vista della competizione: "Partecipando come squadra, era necessario essere super organizzati, anche perché si tratta di una gara in cui conta anche il tempo migliore. Era importante essere ben concentrati e coordinati, e loro, nelle gare di istituto, hanno imparato a essere compatti, a lavorare insieme. E' stato un percorso che ha premiato".

Accanto all'istituto Amedeo D'Aosta, unico a rappresentare la Puglia nella categoria 'squadre' per le scuole medie, alla finale di quest'anno delle Ops, pur non salendo sul podio, hanno partecipato anche altre due scuole baresi: il liceo Scacchi (ottavo posto nella categoria 'squadre' delle scuole secondarie di secondo grado) e l'istituto 'Zingarelli', nella categoria 'gare individuali' per la scuola secondaria di primo grado, con Ivan Carlucci, studente di classe terza. "Tutta la scuola è stata contentissima e orgogliosa dell'accesso in finale di Ivan - dice la professoressa Maura Roberta Orlando, docente della scuola 'Zingarelli' che ha coordinato la partecipazione alle Ops - Abbiamo affrontato questa competizione non tanto con l'obiettivo di vincere quanto piuttosto con la volontà di volersi cimentare con dei quesiti che aiutano i ragazzi ad aprire la mente, che permettono loro di applicare ciò che imparano. E' un percorso al quale lavoreremo il prossimo anno, facendo tesoro anche di questa esperienza".