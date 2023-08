Temperature in rialzo su Bari, il grande caldo resisterà fino a sabato

Temperature in rialzo su Bari. La nuova ondata di calore non dovrebbe toccare i picchi della precedente, ma porterà un aumento della colonnina di mercurio. Secondo il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, la situazione in città dovrebbe destare maggiore preoccupazione giovedì 3 agosto, con le temperature massime che dovrebbero toccare i 32 gradi, ma l'afa farà percepire 35 gradi.

Il report ministeriale, dunque, assegna a Bari un 'bollino giallo' per i prossimi due giorni che dovrebbero vedere le massime toccare i 33 gradi (34 percepiti), per poi passare al 'bollino arancione' per giovedì.

Secondo gli esperti di 3BMeteo, il grande caldo dovrebbe continuare anche venerdì, con punte di 35 gradi. Sabato, infine, le temperature dovrebbero subire un sensibile calo, con la possibilità di deboli piogge.