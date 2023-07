Ondata di calore killer per gli 'over 65': a Bari la mortalità aumenta del 23%

A Bari la mortalità fra gli over 65 aumentata del 23% durante questa rovente ondata di calore. È quanto emerge dai 'Risultati dei Sistemi di allarme (Hhwws), del Sistema sorveglianza della mortalità giornaliera (Sismg) e degli accessi in Pronto Soccorso', a cura del ministero della Salute e dal dipartimento di epidemiologia del Lazio. Questo primo rapporto, pubblicato sul sito del ministero, analizza i dati di mortalità aggiornati al 21 luglio.

L'analisi dei numeri, come riporta l'AdnKronos, segnalano la forte incidenza su Bari (23%), Taranto (32%) e Reggio Calabria (34%). Il tasso di mortalità generale nel Centro-Sud italiano, fra gli over 65, registra un lieve incremento del 2%. In diverse città del Nord si segnala, invece, una mortalità inferiore all'atteso, nel complesso -11%.

Incrociando l'andamento della temperatura e la mortalità giornaliera, si evidenziano, tra le città del Nord, solo a Bolzano e Verona picchi di mortalità in concomitanza dei giorni più caldi. Al Centro-Sud invece, in molte città (Bari, Perugia, Rieti, Civitavecchia, Roma, Latina, Pescara, Campobasso, Napoli, Palermo e Catania) si osserva un incremento della mortalità associata all'ondata di calore.