L'ondata di calore si estende sulla Puglia: le temperature roventi e l'afa non risparmiano Bari

Continua l'ondata di grande caldo su Bari e su tutta la regione, per il capoluogo pugliese l'intensità del calore sarà accentuata dall'elevato tasso di umidità. Secondo l'esperto di 3BMeteo, Francesco Costa, un ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano che abbraccia il Mediterraneo, favorirà l’ingresso di una massa d’aria molto calda sulla penisola italiana, comportando generali condizioni di tempo stabile ed ampiamente soleggiato. Le correnti di estrazione sahariana in arrivo sull'Italia, saranno causa di un'ondata di calore che per intensità e durata assumerà carattere eccezionale al centro-sud.

In Puglia si raggiungeranno temperature massime fino a 43-44 gradi sul foggiano, già durante la giornata di mercoledì 19. Previste, inoltre, massime fino a 38-40 gradi sul leccese e gran parte del Salento. Non da escludere picchi fino a 37 gradi anche sulla città di Brindisi, intorno a metà della settimana.

I valori rimarranno sempre alti, ma generalmente più contenuti lungo costa: a Bari si raggiungeranno comunque 34-35 gradi, accompagnati dall'afa accentuata a causa di elevati tassi di umidità.

La Puglia continuerà ad essere interessata da temperature stabilmente al di sopra della media del periodo, anche di 8 gradi, probabilmente per altri 10 giorni.