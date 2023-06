Assistenza ad anziani soli e persone fragili durante l'estate: pronto il piano del Comune

E' pronto a partire anche quest'anno il piano operativo aggiuntivo predisposto dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari a contrasto delle ondate di calore e a tutela di anziani e persone fragili e in condizioni di solitudine. Il piano sarà attivo dal 1 luglio al 15 settembre.

"In concomitanza con l’aumento delle temperature, anche quest’estate intendiamo supportare le persone vulnerabili della città - commenta l’assessora Francesca Bottalico - grazie a un piano ormai consolidato che prevede azioni sociali, interventi in emergenza, sostegno socio-sanitario ma anche attività di prevenzione e monitoraggio, supporto psicologico ed educativo e momenti di incontro finalizzati a contrastare le solitudini e il senso di isolamento che si intensificano in particolare nei mesi estivi. Il piano coinvolge oltre 50 realtà pubbliche e private, tra cui Protezione civile, Asl, Federfarma, ordini professionali, Polizia locale e medici di base, accanto alla rete del privato sociale, della Caritas e del volontariato laico e cattolico, che ringrazio ancora una volta per la fiducia e la sinergia costruita in questi anni con l’assessorato al Welfare. Saranno centrali i poli socio-sanitari di prossimità ideati e realizzati gli scorsi anni, oltre ai servizi di pronto intervento sociale attivi h24: in particolare per gli anziani abbiamo pensato a iniziative come il Festival della Salute, che presenteremo a breve e che offrirà screening e visite mediche gratuite e momenti informazione, oltre alle ormai consolidate azioni di telemedicina, di monitoraggio telefonico e di domotica a domicilio. Grazie alla rete cittadina, le persone anziane e con disabilità che vogliano godersi il nostro mare potranno farlo contando su un servizio di supporto sulle spiagge e su attività di animazione a bordo delle bari social boat. L’estate ci vedrà al fianco delle persone più fragili tutti i giorni, compresi quelli festivi, anche ad agosto, per assicurare loro servizi di prima necessità e in emergenza: saremo anche nelle piazze e in strada, nelle giornate più calde con distribuzione di sali minerali, frutta e acqua".

Tra i servizi a sostegno delle persone anziane figura Serenità Anziani, programma che offre una serie di azioni a tutela degli anziani in collaborazione con i Servizi sociali territoriali e il Centro sociale polivalente per anziani in via Dante 104, gestito dalla cooperativa sociale GEA. Per essere inseriti è necessario contattare i Servizi sociali del Municipio di appartenenza. Info Centro anziani: tel 080 5227511 / Numero Verde 800 063538. Attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30. Attiva anche la sorveglianza telefonica, con attività di monitoraggio quotidiano in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli, non autosufficienti e in condizioni socio-economiche e ambientali di particolare fragilità, individuati dai Servizi sociali dei Municipi. Un altro servizio è il Telefono amico offre ascolto telefonico e supporto psicologico in favore di anziani in condizione di solitudine. Attraverso il Telefono Amico sarà inoltre possibile raccogliere segnalazioni in merito a situazioni emergenziali e di emarginazione che saranno poi trasmesse ai servizi territoriali competenti sociali e sanitari e al PIS, al fine di avviare interventi specifici. Numero Verde 800 063538, attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 15.30 alle 19.30. E ancora, il Pony della solidarietà (consegna a domicilio di beni di prima necessità, viveri e medicinali, in favore di anziani ultrasettantacinquenni soli e in condizioni di salute precaria. Il servizio è garantito dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12.30, da operatori muniti di tesserino di riconoscimento), Sportello psicologico over 65 (servizio di consulenza psicologica a sostegno delle persone over 65. Il servizio è attivo con cadenza settimanale il martedì dalle ore 9 alle 13 in via Dante 104 e dalle ore 15 alle 17 presso la sede decentrata di Viale della Repubblica 71/O), presidio di prevenzione effetti ondate di calore sugli anziani (presso il centro di via Dante un’equipe dedicata lavora per la prevenzione degli effetti delle ondate di calore sugli anziani, così da allertare gli utenti del Centro sociale polivalente per anziani e gli anziani inseriti nella banca dati della sorveglianza attiva).

Le informazioni complete e aggiornate su tutti i servizi e progetti dell'assessorato al Welfare attivi per anziani e persone fragili sono disponibili a questo link.