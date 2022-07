Iscrizioni agli asili nido comunali di Bari, pubblicate online le graduatorie provvisorie per l'anno educativo 2022/23

Pubblicate online le graduatorie provvisorie dei nuovi iscritti agli asili nido comunali di Bari per l'anno educativo 2022/23. Il termine di scadenza delle iscrizioni era fissato per il 17 giugno scorso. Gli elenchi sono state pubblicati sul portale istituzionale del Comune.

Le graduatorie sono anche affisse presso gli uffici della ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro, in via Venezia 41, e presso gli asili di seguito indicati:

Asilo Nido “Speranza” - via Peucetia 80

Asilo nido “An/8” - via Carabellese 6

Asilo nido “Libertà” - via Garruba 160

Asilo nido “Stanic” - via Cassala 21

Asilo nido “La Tana del Ghiro” - trav. Via Laforgia 2

Sezioni primavera “La Tana del Ghiro” presso la scuola dell’infanzia Vittorio Veneto - corso Benedetto Croce 130/c

Asilo nido “Villari” - via Villari 15

Asilo nido “Le Ali di Michela” - piazzetta Eleonora

Asilo Nido “Costa” - via N. Costa 2

Asilo Nido “Montessori” - via Vittorio Veneto 189

Asilo nido “Paola Labriola” - via Celso Ulpiani 9.

È possibile presentare ricorso contro gli esiti delle graduatorie provvisorie, al direttore della Ripartizione Politiche Educative Giovanili e del Lavoro, entro il prossimo 11 luglio.