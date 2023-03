Iscrizioni online per bandi e servizi dedicati all'assistenza delle persone con disabilità: attivato il 'portale sociale' del Comune

È online, da questa mattina, il nuovo portale sociale del Comune di Bari smartwelfare.comune.bari.it, raggiungibile direttamente dalla home page del sito istituzionale cliccando l’icona presente tra i servizi in fondo alla pagina o attraverso l’area tematica Servizi alla persona.

Obiettivo del nuovo portale, spiega in una nota il Comune, è offrire ai cittadini uno strumento che faciliti la condivisione e l’accesso alle informazioni e ai servizi del Welfare comunale relativi all'assistenza domiciliare per anziani e per le persone con disabilità, all’educativa domiciliare per non autosufficienti, all'Educativa domiciliare per minori con disabilità e autismo, e ai servizi di trasporto sociale.

In questo modo i cittadini, tramite l'autenticazione Spid o Cie e la registrazione, potranno accedere alle informazioni in merito ai bandi e ai servizi disponibili, richiedere l’iscrizione o presentare domanda per bandi e avvisi pubblici, caricare la modulistica a supporto della richiesta, visualizzare, estrarre e pagare l’avviso di pagamento della relativa compartecipazione attraverso PagoPa.

"Con il nuovo portale del Welfare comunale compiamo un ulteriore passo verso la digitalizzazione, lo snellimento burocratico e una maggiore velocità per quanto riguarda le pratiche di accesso ai servizi dedicati alla non autosufficienza - commenta l’assessora comunale al Welfare, Francesca Bottalico - Un modo per consentire a famiglie, caregiver e a quanti abbiano interesse di poter accedere e monitorare le loro pratiche amministrative che prevedono la compartecipazione degli utenti. Il portale, in linea con i percorsi di digitalizzazione che da anni stiamo costruendo in maniera diffusa e gratuita, è destinato a crescere in futuro, affinché le informazioni possano arrivare in modo più diretto, semplice e veloce ai cittadini. Chiaramente si tratta di un servizio che si aggiunge alla possibilità di accedere personalmente ai Segretariati sociali presso ogni Municipio o sulle unità di strada itineranti in città".

L’avvio del nuovo portale rientra nel progetto 'Semplicità servizi alla persona', realizzato dal Comune di Bari, in collaborazione con Servizi Locali Spa, con il fine di migliorare i processi propedeutici all’erogazione dei servizi attraverso la digitalizzazione dei processi e delle attività di back-office e di front-office.