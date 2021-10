Onorificenza al merito per 12 appartenenti all'Arma dei carabinieri: la cerimonia in Prefettura

Dodici onorificenze al 'Merito della Repubblica italiana' per appartenenti all'Arma dei carabinieri pugliese. La cerimonia di consegne si è svolta oggi nel Salone degli Specchi della Prefettura di Bari. L’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana viene riconosciuta a tutti i cittadini italiani e stranieri, che abbiano almeno 35 anni di età e che abbiano acquisito benemerenze verso la Nazione nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell'economia e del disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari.

L’ambita onorificenza è stata consegnata dal prefetto di Bari, Antonia Bellomo, dal comandante regionale dei Carabinieri Gen. B. Stefano Spagnol, dal comandante provinciale dei carabinieri Francesco de Marchis e dal sindaco della Città metropolitana Antonio Decaro, insieme ai Sindaci dei Comuni di residenza degli insigniti :

Ufficiale De Candia Mar. Mauro Maresciallo dell'Arma dei Carabinieri

Cavaliere Contegiacomo Lgt. C.S. Dott. Francesco Luogotenente C.S. dell'Arma dei Carabinieri

Cavaliere De Lucia Mar. Magg. Dott. Vito Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri

Cavaliere Gagliardi Mar. Capo Dott. Nicola Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri.

Cavaliere Labarile Mar. Magg. Dott. Leonardo Maresciallo Maggiore dell'Arma dei Carabinieri

Cavaliere Monteoliveto Sig. Vito Maresciallo di complemento dell'Arma dei Carabinieri in congedo

Cavaliere Parisi Vice Brig. Gerardo Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri

Cavaliere Rutigliani Ten. Col.Dott. Giuseppe Tenente Colonnello dell'Arma dei Carabinieri

Cavaliere Sallustio V. Brig.Dott. Giuseppe Vice Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri

Cavaliere Scicutella Lgt. Paolo Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri

Cavaliere Triggiani Lgt. C.S. Dott. Gianfranco Luogotenente Carica Speciale. dell'Arma dei Carabinieri

Cavaliere Vurro Lgt. C.S. Dott. Domenico Luogotenente C.S. dell'Arma dei Carabinieri

"La scelta della giornata odierna ha un significato importante per l’Arma, in quanto precede l’anniversario della proclamazione del Primo Regolamento Generale dell’Arma dei Carabinieri, approvato il 16/10/1822, fonte normativa principale e decalogo etico a cui, ancora oggi, tutti i Carabinieri si ispirano" spiega la prefettura in una nota.