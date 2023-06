Performance di danza e musica, teatro e mostre: a Bari l'Open Night degli studenti del liceo De Nittis-Pascali

Si è tenuta nella serata di ieri, mercoledì 7 giugno, negli spazi dell'Officina degli Esordi, l'evento finale del progetto 'Glossario contemporaneo: landness richiamo alla terra', organizzato dal Liceo De Nittis-Pascali di Bari. Durante la serata le studentesse e gli studenti del Liceo Artistico e Coreutico hanno svolto attività di progetto e realizzazioni di performance di danza e musica, pie?ce teatrali, talk letterario/artistico, esposizione di opere.

Nella consapevolezza della necessita? urgente di trattare argomenti a tema ambientale, il tema scelto quest’anno – a chiusura della triade iniziata con “Antropocene” e “Distopia” - ha inteso indagare, attraversare e proporre nuove relazioni tra natura e uomo. Il tema e? stato proposto nella declinazione della Rinascita- Rigenerazione-Rinnovamento, ma anche del Confronto con quelle culture ancora legate al contatto con la terra, con gli elementi naturali, nei rituali e nei simboli che possono essere di ispirazione per soluzioni artistiche che, nel loro messaggio, mirano a scardinare gli attuali sistemi di potere, riassegnare diritti ad ogni specie del vivente, prendendo le distanze dalla visione occidental-centrica del profitto a tutti i costi e della terra vista solo come mera risorsa estrattiva.

"L’Open Night di quest’anno scolastico" ha presentato, come spiegato dalla dirigente scolastica Santa Ciriello, "un ricco palinsesto di espressioni culturali aperte alla cittadinanza in linea con gli obiettivi educativi e formativi della Scuola, configurandosi come un momento didattico e culturale di forte pregnanza sociale che favorisce aggregazione e condivisione tra le studentesse e gli studenti, destinatarie/i privilegiate/i della proposta, e tutta la comunita? cittadina". "In questo modo si intende esternare la creativita? acerba e vibrante delle studentesse e degli studenti del Liceo Artistico e Coreutico con una “chiamata alle arti” di tutta la cittadinanza, che si offra come momento di educazione per tutti i partecipanti, con una ricaduta allargata sul territorio, in concerto con quelle politiche culturali che, partendo dalla Scuola, possano costituire materia aggregante per piu? soggetti sociali e possano arginare fenomeni quali dispersione e marginalita?".

L’evento “Glossario contemporaneo: Landness – Richiamo alla terra – Open Night” è stato realizzato al termine del progetto approvato e ammesso a finanziamento dal Comune di Bari a seguito dell’Avviso pubblico per progetti di carattere socio-culturale-ricreativo e formativo promossi dalle istituzioni scolastiche statali cittadine per l’anno 2022. Obiettivo del Progetto e? quello di sostenere e diffondere i linguaggi artistici contemporanei con il coinvolgimento della cittadinanza attraverso l’esposizione dell’arte visuale e coreutica espressa dalle creazioni delle studentesse e degli studenti del Liceo che interpretano il tema d’Istituto scelto all’interno del progetto pluriennale “Glossario contemporaneo”.