La Giunta Comunale integra il Piano Opere Pubbliche: nuovi semafori per pedoni, parcheggi e rifacimento strade

La Giunta comunale ha approvato in via d'urgenza un provvedimento di variazione al Piano triennale delle Opere pubbliche 2024/26 che dovrà essere ratificato dal Consiglio comunale convocato per il prossimo 15 giugno. Tra le opere inserite anche l'installazione di 5 nuovi impianti semaforici per un progetto finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con cica 423 mila euro: le strade coinvolte sono. via Caldarola - trav. via Caldarola, il lungomare Nazario Sauro - piazza DIaz, il lungomare Imperatore Augusto ingresso San Nicola, corso Trieste - via Caduti del 28 luglio 1943 nonché via Alfredo Giovine (altezza ex Reef)

Nel dettaglio il progetto consiste nella messa in sicurezza di attraversamenti pedonali esistenti con la realizzazione di attraversamento pedonale semaforizzato e dotato di illuminazione e rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale in cinque zone critiche per il tasso di incidentalità. Gli impianti saranno realizzati con le nuove lanterne (sia veicolari che pedonali) a led in alluminio di colore bianco/rosso in linea con i nuovi impianti già presenti nel Comune di Bari.

Nel Piano approvato anche la realizzazione di interventi strutturali a difesa delle utenze deboli nella Città di Bari - Lotto 1 - via Dante (tratto compreso tra via Quintino Sella e via Brigata Bari). 1° stralcio.

Il progetto è finanziato per € 1.000.000 a valere sul “programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei Comuni capoluogo di provincia” e per € 2.000.000 a valere sul PN Plus. Con riferimento al finanziamento relativo alla riqualificazione urbana, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso proroga per il completamento dell’intervento al 31.12.2025. Attualmente si è in fase di approvazione del progetto esecutivo ed è pertanto urgente prevedere l’inserimento dell’opera del vigente programma triennale delle opere pubbliche al fine di attivare la procedura di affidamento dello stesso.

La Giunta ha detto sì anche strutturali a difesa delle utenze deboli nella città di Bari - Lotto 2 - Piste ciclabili, zone 30 e interventi di moderazione del traffico veicolare aree pedonali - sistemazione del tratto di lungomare compreso tra il porto di Palese e il porto di Santo Spirito. L’opera è parzialmente finanziata a valere sul Patto per la Puglia FSC 2014-2020 e può essere immediatamente cantierizzata nell’ambito di un accordo quadro in essere. Al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento regionale, è necessario inserire in via d’urgenza l’intervento nel vigente programma triennale delle opere pubbliche con contestuale aggiornamento del bilancio di previsione 2024-2026.

Approvata anche la realizzazione di un’area di parcheggio al quartiere Sant’Anna. L’intervento ha un costo complessivo di € 710.000 dei quali € 500.000 a valere sul Programma dell’Abitare Sostenibile e Solidale della Regione - Linea di intervento 2. L'area nella quale sarà realizzato il parcheggio avrà accesso da via Conenna e sarà a servizio della zona di Sant'Anna. Il progetto esecutivo è stato redatto degli uffici comunali e pertanto, al fine di rispettare le tempistiche previste dal finanziamento regionale, è necessario procedere a breve all’indizione di gara pubblica per l’affidamento dei lavori. Per questo è necessario inserire in via d’urgenza l’intervento nel vigente programma triennale delle opere pubbliche con contestuale aggiornamento del bilancio di previsione 2024-2026.

Sì anche a lavori di adeguamento, riqualificazione e sistemazione delle strade e marciapiedi in aree sottoposte a vincolo culturale, a quelle del Municipio 1 e 2 per l'annualità 2024. Si tratta di tre interventi previsti nel vigente programma triennale delle opere pubbliche per l’annualità 2024, relativi ai lavori necessari a garantire la pubblica incolumità nelle strade e marciapiedi del Municipio 1, del Municipio 2 e delle aree sottoposte a vincolo culturale. A seguito della disponibilità della somma di € 600.000 a valere sui finanziamenti del Poc Metro, si è proceduto a rimodulare le modalità di finanziamento delle tre opere; la variazione del vigente programma triennale delle opere pubbliche (e del bilancio di previsione 2024-2026) in via d’urgenza, è dunque necessaria al fine di garantire continuità nelle attività di adeguamento e riqualificazione delle strade a tutela della pubblica incolumità.