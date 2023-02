L'Ordine degli Avvocati di Bari ha un nuovo Esecutivo: Salvatore D'Aluisio eletto presidente

Salvatore D'Aluiso è stato eletto presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bari. vL’elezione è avvenuta con voto segreto nel corso della prima riunione del nuovo Consiglio, proclamato lo scorso 20 gennaio, quando l’aggregazione ‘Coalizziamoci’ con candidato presidente D’Aluiso - la più suffragata dai 3.681 avvocati che si sono recati alle urne - aveva ottenuto la maggioranza assoluta di consiglieri (13 sui 25 totali).

A completare la squadra saranno il vicepresidente Alessandro Russi, il segretario Carlo Mariani e la tesoriera Roberta De Siati. Anche i 25 componenti del nuovo Consiglio dell’Ordine, di cui 12 avvocate, rimarranno in carica sino a dicembre 2026.

"Sono certo che tutti i componenti del nuovo Consiglio – ha dichiarato D’Aluiso – lavoreranno con impegno e responsabilità per portare avanti le tante istanze della nostra comunità, tra cui l’affermazione del ruolo centrale dell’avvocato: non utente ma attore protagonista della giurisdizione, non ospite degli uffici giudiziari ma comproprietario. Sull’edilizia giudiziaria – ha aggiunto D’Aluiso - ci impegneremo in un’azione di stimolo e controllo affinché il nuovo Parco della Giustizia sia realizzato nel più breve tempo possibile. Ma quando si parla di edilizia giudiziaria ci si deve confrontare anche con aspetti contingenti solo apparentemente meno importanti: ho provato vergogna durante i giorni dedicati alle elezioni nel constatare che alcuni colleghi diversamente abili hanno avuto grosse difficoltà nel raggiungere i locali dell’Ordine siti al sesto piano del Palazzo di Giustizia a causa del mancato funzionamento degli ascensori: una mancanza di rispetto indegna verso queste persone che, purtroppo, si rinnova ogni giorno. Una doverosa attenzione, con percorsi formativi riguardanti le nuove frontiere del diritto – ha concluso D’Aluiso -, la rivolgeremo ai giovani avvocati che, mai come in questo periodo, trovano difficoltà nel loro iniziale percorso di crescita professionale: li invito a insistere e crederci perché la nostra professione ricompensa generosamente i sacrifici iniziali" ha concluso il neo presidente.