L'orto didattico come spazio di inclusione, a Poggiofranco il progetto della scuola Carrante: festa con bambini, famiglie e associazioni

Non solo uno spazio per permettere ai piccoli alunni di imparare a coltivare piantine e ortaggi nel giardino della loro stessa scuola, ma anche un'occasione di collaborazione e condivisione con associazioni e altre realtà del quartiere: questo l'intento racchiuso nel progetto 'Orto e ben...essere', avviato nei mesi scorsi dalla scuola primaria Carrante del 17esimo Circolo di Poggiofranco.

Questa mattina, a conclusione dell'iniziativa, alunni, insegnanti, famiglie e rappresentanti delle associazioni si sono ritrovati a Orto Domingo, orto urbano del quartiere, per una 'festa campestre' che ha rappresentato l'occasione per fare il punto sul progetto, tra i nove finanziati dal Comune di Bari, per la realizzazione, in altrettanti istituti scolastici, di un orto didattico. Alla manifestazione ha preso parte anche l'assessora alle Politiche educative, Paola Romano.

"Questa iniziativa - ricorda l'assessora Romano su Fb - rientra in un progetto più ampio sostenuto dal Comune di Bari: vogliamo costruire una rete degli orti scolastici e creare finalmente la Food Policy comunale, uno strumento completo per insegnare a tutti, partendo dai più piccoli, l’importanza del cibo e di uno stile di vita sano. I dati sull’obesità infantile sono allarmanti: un bambino su cinque è obeso e molto spesso quello che dobbiamo fornire alle famiglie sono le informazioni per una corretta alimentazione, oltre a realizzare più spazi e occasioni per stare all’aria aperta. Con questo progetto recuperiamo spazi che pensavamo dimenticati, insegniamo nelle scuole l’attenzione che meritano orti e giardini condivisi e impariamo con i più piccoli che l’inclusione, il lavoro di gruppo e il divertimento sono possibili anche con una festa come quella di oggi, anche raccogliendo insieme i frutti dell’orto".

Ad aprire la mattinata il coro dei bambini delle seconde classi della Carrante, seguito dai saluti della dirigente del 17esimo Circolo Didattico, Porziana Di Cosola. Presenti, tra gli altri, anche Antonio Scaringella, presidente dell'associazione Dalla Luna che si occupa di assistenza ai ragazzi autistici (che hanno contribuito a curare l'orto della scuola Carrante), e Maria Panza, presidente dell'associazione OrtoDomingo e referente regionale del Wwf, che nel corso dei mesi ha tenuto anche degli incontri di formazione per gli insegnanti.

Tra laboratori di lettura animata e attività manipolative per i bambini, c'è stato spazio anche per mostrare i prodotti dell'orto coltivati dagli stessi piccoli alunni nel giardino della Carrante: zucchine, cipollotti, spinaci, rucola, rosmarino.

"Abbiamo scelto Orto Domingo per la nostra festa conclusiva perché racchiude i valori del nostro progetto - spiega a Baritoday l'insegnante Maria Angela Camerino, referente del progetto - Vale a dire innanzitutto la condivisione, perché noi abbiamo scelto ad esempio di condividere il progetto con l'associazione Dalla Luna, abbiamo condiviso con loro gli attrezzi e la gioia del raccolto, e poi la collaborazione, perché il progetto è stato realizzato grazie al coinvolgimento di tutta la comunità di Carrante, ogni classe ha avuto un tassello da sviluppare. E poi ci sono ancora altri valori, quali l'adattarsi allo scorrere del tempo della natura e il ricongiungersi del corpo e dell'anima dell'uomo nel prendersi cura delle piante, che produce il ritorno all'interezza dell'essere umano, un valore preziosissimo soprattutto nell'attuale società".