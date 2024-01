Cura della terra e condivisione, al San Paolo ecco l'orto sociale della Casa delle Culture

Nelle grandi vasche posizionate nel cortile spuntano le piantine di insalata e spinaci. Più in là, nella striscia di terra che costeggia la recinzione, ci sono piante officinali, legumi, spezie e ortaggi. Così, gli spazi esterni della Casa delle Culture, al San Paolo, si sono trasformati in un piccolo 'orto sociale', curato dai giovani migranti ospiti della struttura ma allo stesso tempo aperto a tutti i cittadini e residenti del quartiere.

Un'esperienza, quella del laboratorio di orticoltura della Casa delle Culture, nata proprio con l'obiettivo di promuovere, attraverso la cura della terra, momenti di socializzazione e condivisione, trasmettendo allo stesso tempo ai ragazzi competenze utili nell'ottica di un possibile inserimento lavorativo.

A coordinare le attività è Roberto Berardi, esperto di permacultura e agricoltura rigenerativa. "A seguire il laboratorio - racconta Berardi - sono principalmente i ragazzi ospitati qui, ma partecipano anche dei giovani di un altro centro di Rutigliano, e di recente si sono aggiunte al gruppo anche due signore baresi". "Quello che cerchiamo di fare - prosegue - è insegnare ai ragazzi delle tecniche che possano anche aiutarli a trovare un lavoro in campo agricolo, come nelle serre o nei vivai, dove c'è richiesta". E così nell'orto della Casa delle Culture non ci si occupa soltanto della semina, o della cura degli ortaggi, ma si impara, ad esempio, anche la tecnica della talea per produrre nuove piante. E non solo. Guidati da Berardi, i ragazzi hanno anche realizzato un piccolo impianto di coltivazione acquaponica: "Si tratta di una torre dotata alla base di una cisterna con dei pesciolini - spiega - L'acqua viene pompata nei tubi e goccia a goccia va a bagnare le zollette di terra, facendo crescere le piantine direttamente a radice nell'acqua". L'idea è quella di utilizzare la torre per coltivare piccole piantine di insalata, mentre in futuro c'è anche l'intenzione di avviare una coltivazione di funghi, sfruttando le zone più in ombra del giardino.

"I ragazzi partecipano con grande entusiasmo, si appassionano molto - racconta Berardi - e in qualche occasione abbiamo anche cercato di coinvolgere i ragazzi del quartiere, invitandoli con noi alla raccolta, è stato molto bello. Noi auspichiamo che ci sia partecipazione anche da parte dei residenti".

Le attività del laboratorio di orticoltura si svolgono il martedì e il venerdì, dalle ore 15 alle 17. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, ed è possibile iscriversi rivolgendosi alla Casa delle Culture (tel. 080 6933798, casadelleculture@reteoltre.it).