Crolla parte del soffitto della hall dell'ospedale 'Perinei' di Altamura, Conca: "Sanità a pezzi"

E' crollata una parte del soffitto della hall d'ingresso dell'ospedale 'Perinei' di Altamura, nel Barese. Non si segnalano, fortunatamente, persone ferite. L'episodio, per il quale in queste si stanno chiarendo le cause, è stato segnalato dall'ex consigliere regionale del M5S Mario Conca attraverso un post sui social. La struttura, sottolinea, è stata "aperta 8 anni fa", definendola "l'ospedale più nuovo della Puglia".

"Dopo aver speso mezzo milione di euro per sostituire le finestre dal secondo al sesto piano qualche anno fa, dopo aver immortalato l'acqua piovana che più volte ha invaso il pronto soccorso" scrive Conca "oggi raccogliamo i cocci di una sanità che cade a pezzi".